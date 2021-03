SZ am Abend

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz setzen sich die Amtsinhaber durch.

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

Dreyer und Kretschmann vorn, CDU mit deutlichen Verlusten. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz setzen sich die Amtsinhaber ersten Hochrechnungen zufolge durch. Die CDU hat im Vergleich zu 2016 weitere Verluste erlitten und erreicht womöglich historische Tiefstände. Zum Liveblog.

Koalitionsstreit um Folgen aus der Maskenaffäre. Die Unionsfraktion hat einen ganzen Katalog an Verschärfungen vorgeschlagen - die SPD hält diese für nicht weitreichend genug und spricht von einem "schlechten Witz". Zum Artikel

Teslas doppelte Botschaften. Konzern-Chef verspricht gerne viel. Geleakte E-Mails zeigen, wie Tesla die Autopilot-Funktion seiner E-Autos wirklich einschätzt. Tesla-Anwalt Williams schreibt da: "Weder Autopilot noch FSD Capability sind derzeit autonome Systeme." Zum Artikel

"Bild"-Chef Reichelt befristet freigestellt. Gegen den Chefredakteur läuft im Konzern ein Compliance-Verfahren. Zum genauen Gegenstand der Vorwürfe wollte der Verlag sich nicht äußern. Zum Artikel

Wenn plötzlich das Online-Konto weg ist. Millionen Menschen legen ihr digitales Leben in die Hände von Facebook oder Google. Wenn die Plattformen den Zugriff sperren, beginnt für viele Betroffene ein Albtraum. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

EU-Staaten streiten um knappen Impfstoff. Die Lieferausfälle von Astra Zeneca treffen die Länder unterschiedlich hart. Deutschland zum Beispiel hat auch viel bei anderen Herstellern geordert. Sechs EU-Regierungen fordern nun, die Vakzine fair zu verteilen - ein heikler Vorstoß. Zum Artikel

Hauptstadt am Limit. Madrids Regionalpräsidentin Díaz Ayuso geht in der Pandemie trotz hoher Todeszahlen einen extremen Weg der Lockerung. Nun will sie Neuwahlen erzwingen und hofft auf die Corona-Müdigkeit der Menschen. Zum SZ-Plus-Artikel

Zwölf verletzte Polizisten nach "Querdenker"-Demo in Dresden. In Sachsen schafft es die Polizei mal wieder nicht, "Querdenker"-Demonstranten in die Schranken zu weisen. SPD und Grüne verlieren langsam die Geduld mit dem Innenminister. Zum Artikel

Der große Überdruck. Ein Jahr Pandemie, und kaum ein Ende in Sicht. Viele sind schwer genervt - und lassen ihre Wut in sozialen Medien aus. Wo auch sonst? Zum SZ-Plus-Artikel

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

"Die Müllers kaufen sehr gute Pferde." Thomas Müller und seine Frau Lisa wollen auf ihrem Gestüt eine eigene Hengststation aufbauen. Der zweimalige Weltmeister und Prämienhengst D'avie könnte dabei wichtig werden, auch für die sportliche Karriere von Lisa Müller. Zum SZ-Plus-Artikel

Vorsicht allein kann sexualisierte Gewalt nicht bekämpfen. Männer sollten verstehen, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht - und etwas dagegen tun. Zum jetzt-Artikel

Leistungsloch im Goldsport. Olympiasiegerin Laura Ludwig und Magdalena Kozuch scheiden beim ersten Weltserien-Turnier früh aus. Das Duo ist beispielhaft für die Formdelle der Deutschen im Sand - die Chancen auf Tokio stehen dennoch gut. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Vorsicht vor der Toast-Haut. Wer seinen Laptop über Wochen immer wieder in derselben Position auf dem Schoß hat, kann seine Haut schädigen. Zum Artikel