Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Gesundheitsminister wollen Booster-Impfung für alle. Die Auffrischung solle nach sechs Monaten möglich sein, sagt Bayerns Gesundheitsminister Holetschek. Für Alten- und Pflegeheime beschließen die Minister eine Testpflicht. Auf eine Impfpflicht können sich die Ländervertreter allerdings nicht einigen. Zum Artikel

Der Hotelmarkt steckt wegen Corona in einer historischen Krise. Die Pandemie hat die Geschäftshotellerie besonders stark getroffen. Sinken angesichts der angespannten Lage nun die Zimmerpreise? Kurzfristig ist das zumindest der Fall. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war

Baerbock hält längere Koalitionsverhandlungen für möglich. Die Grünen-Vorsitzende räumt Differenzen mit SPD und FDP in der Klimapolitik ein. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sieht den Zeitplan nicht in Gefahr, dass Scholz in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt wird. News zur Regierungsbildung

Ampel-Parteien ringen um richtigen Weg für die Bahn. FDP und Grüne wollen den Staatskonzern radikal umbauen, um mehr Verkehr auf die Schiene umzuleiten. Die SPD lehnt eine große Reform ab. Doch es ist fraglich, ob kleine Eingriffe bei den enormen Problemen der Bahn noch reichen. Zum Artikel

Telekom will mit Hilfe aus Australien Glasfaser ausbauen. Bislang hinkt Deutschland bei schnellen Leitungen hinterher, doch das ändert sich zusehends. Nun verbündet sich die Telekom mit dem Finanzinvestor IFM - für mehr Ausbau auf dem Land. Zum Artikel

Bedenken wegen mutmaßlich gefährlicher Brücke in Italien. Nach seinem imposanten Werk in Genua, dem "Ponte Morandi" über den Fluss Polcevera, der im August 2018 wegen dramatisch mangelhafter Unterhaltsarbeiten eingestürzt war und 43 Menschen in den Tod gerissen hatte, ist nun auch der "Ponte Morandi" von Catanzaro in Kalabrien ins Gerede geraten, die größte Bogenbrücke Italiens: wegen skrupelloser, mafiöser Baufirmen, die billigen Mörtel verbaut haben. Zum Artikel

Toter russischer Diplomat in Berlin war offenbar Spion. Bei der russischen Botschaft wurde ein Mann tot aufgefunden, der wohl aus einem der oberen Stockwerke des Botschaftskomplexes gestürzt war. Einem Bericht nach galt der Tote für deutsche Sicherheitsbehörden als Agent. Zum Artikel

Bundespräsident besucht Utøya. 69 meist junge Menschen erschoss ein Rechtsextremist 2011 auf Utøya. Heute kommen jährlich Tausende zu Demokratie-Workshops auf die norwegische Insel. Frank-Walter Steinmeier wertet das als Sieg über den Terror. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

"Schützt Dich und mich. Lg Jens." Die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier beklagte sich beim Gesundheitsminister: Dessen Haus schulde dem Maskenlieferanten Emix 168 Millionen Euro. Spahn wollte sich nicht einmischen. Die Frage bleibt: Wurde Emix bei horrend teuren Deals bevorzugt? Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Reiche bald für 16 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. Die Autoren der auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellten Oxfam-Erhebung fordern, den Superreichen klimaschädliche Hobbys wie Megajachten, Privatjets und private Raumfahrten zu erschweren. Zum Artikel

Milliardär, Medienmogul, nicht verfügbar. Mit der Aufputschlimonade "Red Bull" ist Dietrich Mateschitz zum Milliardär geworden. Heute gehört er zu den mächtigsten Medienmenschen Österreichs - mit einem eigenwillig-konservativen Weltbild. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Männer, warum schreibt ihr so schäbige Anmachen auf Tinder? Denkt ihr wirklich, wir finden das attraktiv? Oder könnt ihr einfach nicht besser flirten? Zum Artikel