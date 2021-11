2G, 3G - was kann in den Unternehmen gelten? Abendlich beleuchtete Büros in München.

Was im Restaurant geht, ging in den Unternehmen bisher noch lange nicht: dass Geimpfte und Genesene in der Mittagspause unter sich bleiben. Das könnte sich in einigen Werkskantinen bald ändern.

Von Thomas Fromm

Als das Virus Anfang vergangenen Jahres seine Reise um die Welt begann, war der Arbeitsalltag des Siemens-Managers Ralf Franke über Nacht ein anderer geworden. Jetzt starteten die Tage mit einem Blick auf Inzidenzen und die aktuellen Kurven der Pandemie. Und dann war da immer auch die Frage, was das alles nun für Siemens und seine fast 300 000 Mitarbeiter weltweit bedeutet. Reichen Abstand halten, Hände desinfizieren und Vorsicht aus? Ab wann muss man einen Großteil des Verwaltungsapparats ins Home-Office schicken? Und in welchem Land oder welcher Region? Als es in China losging, war es in Europa ja noch ruhig, und als es aussah, als würde sich die Pandemie in Asien etwas beruhigen, stieg in Europa die Zahl der Infizierten.

Franke, 57, leitet beim Münchner Konzern den Bereich Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz. Er ist also so etwas wie der oberste Betriebsarzt des Konzerns, und er hat eine komplizierte Aufgabe: Er muss ein weltweites Unternehmen seit fast zwei Jahren durch eine weltweite Pandemie bringen, die sich ständig verändert. Und bei der in jedem Land andere Regeln gelten. Denn ein Konzern, eine Anti-Corona-Maßnahme für alle und alles - so einfach ist es nicht. Auch nicht in Deutschland, wo die Dinge gerade sehr unterschiedlich streng geregelt werden. Da ist die Corona-Ampel in Bayern mit der Option, bei rot zusätzlich die 3-G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen. Da sind andere Länder, in denen wegen der steigenden Fallzahlen über 2G, 3G und 3G plus und Verschärfungen der Maßnahmen diskutiert wird. Weil vieles nicht einheitlich geregelt ist, gibt es bei Siemens nicht nur Frankes zentrale Corona-Einheit in München. "Wir sind darauf vorbereitet, dass in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Corona-Regeln gelten", sagt er. In jedem der rund 90 Betriebe in Deutschland habe man einen eigenen Krisenstab, der regionale Auflagen in den Werken und Büros umsetzt. Allein in Deutschland seien an die 240 Mitarbeiter damit beschäftigt, die "aktuelle Corona-Lage zu beobachten und einzuschätzen". Siemens geht es so wie allen Arbeitgebern hierzulande: Das Unternehmen darf seine Mitarbeiter nicht nach dem Impf- oder Genesenenstatus fragen. Viel mehr, als auf Abstand und Hygiene in Fabrikhallen und Büros und auf möglichst viel Home-Office zu setzen, geht nicht.

Dabei hat die Debatte darüber, ob 2-G- oder 3-G-Regelungen grundsätzlich auch in Unternehmen angewendet werden sollten - inklusive der Möglichkeit, Mitarbeiter zu fragen, ob sie genesen oder geimpft sind - in der Wirtschaft längst begonnen. Vorbild: Italien. Wer hier morgens seinen Job antreten will, egal ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, muss eine Impfung, überstandene Erkrankung oder einen negativen Test nachweisen können. Ein Vorbild auch für Deutschland? Die Mitarbeiter spürten "die Diskrepanz zwischen dem, was sie im Privatleben dürfen und was laut Arbeitsschutzverordnung im Büro erlaubt ist", sagt Siemens-Mann Franke. "Mit mehreren Leuten geimpft oder genesen ein Restaurant besuchen geht", sagt er, aber am Arbeitsplatz sei das längst nicht so einfach. Eben "weil wir als Arbeitgeber, anders als der Restaurantbesitzer, ja unsere Beschäftigten nicht nach ihrem Impfstatus fragen dürfen".

Bei Krombacher gibt es eine 2-G-Kantine

Erste Unternehmen suchen bereits nach eigenen Modellen. Zum Beispiel, in den Kantinen Zonen für Genesene und Geimpfte einzurichten, eine Art von 2-G-Restaurant sozusagen. Die Krombacher Brauerei hat dies nach eigenen Angaben bereits eingeführt, beim Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer spielt man eine solche Option gerade durch. Einen Teil der Kantine nur für Geimpfte und Genesene?

Es handele sich dabei "um erste Überlegungen für lokale Pilotprojekte an unseren Standorten der Bayer AG", sagt ein Sprecher. Details würden in den kommenden Wochen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern beraten und "gemeinsam auf ihre praktische Realisierbarkeit vor Ort geprüft". Wer einen solchen "zusätzlichen" 2-G-Kantinebereich besuche, tue dies jedoch freiwillig, heißt es bei Bayer. Man entspräche damit "dem Wunsch einer wachsenden Zahl von Beschäftigten, die sich anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie eine sichere Rückkehr zur ,Normalität' der Zeit vor Corona" wünsche. Aber, und darauf legt man in Leverkusen Wert: Niemand sei verpflichtet, seinen Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber offenzulegen. "An jedem Standort wird es auch weiterhin die Möglichkeit geben, mit zwei Metern Abstand und Trennscheiben sicher die Mahlzeiten einzunehmen."

Bei Siemens in München verfolgt man die Diskussionen in den anderen Unternehmen genau. Die Sache gilt als hochpolitisch, separate Kantinenzonen für Geimpfte und Getestete soll es bei Siemens daher derzeit nicht geben. "Das könnte auch das innerbetriebliche Klima beeinträchtigen", glaubt Franke. Die Kantinen seien für alle geöffnet, "mit den üblichen Hygiene- und Abstandsregeln".