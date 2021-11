Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihren Jahresabschluss mit den Rückkehrern Julian Draxler und Julian Brandt sowie dem Debütanten Lukas Nmecha. Insgesamt nominierte Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11. November) und drei Tage später in Armenien vier Torhüter und 23 Feldspieler. Einige seiner strapazierten Größen dürften nach dem Heimspiel eine Pause erhalten.

"Unsere Idee war, in diesem Jahr noch einmal den ein oder anderen dazu zu nehmen, um ihn noch einmal zu sehen, wie er sich in der Mannschaft, in der Gruppe gibt. Aber natürlich auch auf dem Trainingsplatz", sagte Flick. "Wir haben für uns die Chance gesehen. Wir haben dann vier Monate kein Spiel." Das Nationalteam wolle sich "mit zwei Siegen aus dem Jahr verabschieden".

Der Dortmunder Brandt (25) und Paris-Profi Draxler (28) gehören erstmals seit Herbst 2020 wieder zum DFB-Kader - in der jungen und hochkarätig besetzten DFB-Offensive müssen beide um ihre Plätze kämpfen. Viele Gelegenheiten kommen nicht mehr. "Julian Draxler genießt in Paris wirklich hohe Wertschätzung. Bei Julian Brandt ist es so, dass er in den letzten Spielen eine gute Entwicklung gemacht hat", sagte Flick, der mit den beiden Trainern Marco Rose (BVB) und Mauricio Pochettino (PSG) in engem Kontakt stehe. Auch der Freiburger Günter war von Flick bislang nicht nominiert worden, der 28-Jährige gehörte unter Joachim Löw ohne Einsatz zum EM-Kader im Sommer. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht freuen", hatte der Linksverteidiger kurz vor der Nominierung der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Nmecha (22) könnte bei einem Einsatz der vierte Debütant in der noch kurzen Amtszeit des Bundestrainers werden. Der Wolfsburger sei "technisch auf einem guten Niveau, er ist viel unterwegs und beweglich", sagte Flick. "Er versucht immer wieder, Räume zu schaffen. Er ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als die, die wir derzeit haben."

Mats Hummels fehlt erneut in Flicks Aufgebot. Flick sagte, er sei im Austausch mit dem BVB-Verteidiger, er solle die Zeit zum Training nutzen. Der 32-Jährige sei schon "nahe an 100 Prozent" seines Leistungsvermögens, so der Coach. Zunächst sei aber eine Pause noch besser. Wenn der Innenverteidiger wieder komplett fit sei, "wissen wir alle, dass er jeder Mannschaft weiterhilft", sagte Flick. "Letztendlich ist es stimmig - seine Einschätzung und unsere Einschätzung." Dafür kehrt Ilkay Gündogan nach überstandener Verletzung zurück. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hatte die DFB-Auswahl bereits im Oktober gelöst.