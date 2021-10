Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zur Bundestagswahl

Parteifreunde setzen Laschet unter Druck. Mehrere Parteikonkurrenten erklären den Kanzlerkandidaten zu einem CDU-Chef auf Abruf. Jens Spahn bringt einen Sonderparteitag ins Gespräch, der JU-Vorsitzende Kuban fordert "neue Köpfe". Zum Artikel

Grüne warnen SPD vor Überheblichkeit. Rot-Grün mit einem Klecks Gelb dazu, das sei noch keine Regierung, sagt Grünen-Chef Habeck. Daher wollen die Grünen eine Ausgrenzung der FDP durch zu viel rot-grüne Harmonie mit allen Mitteln verhindern. Und es gibt noch einen Grund für die Distanz zur SPD: Olaf Scholz. Der mutmaßliche nächste Kanzler ist nie ein Vorkämpfer für Klimaschutz gewesen und gilt den Grünen als unangenehmer, detailversessener Verhandler. Zum Artikel (SZ Plus)

Welche Perspektiven im Bundestag fehlen. Viele Juristen und Chefs, noch immer wenig Frauen und Arbeiter: Im neuen Bundestag sind nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen vertreten. Zum Artikel

Das Wochenende kompakt - Was außer der Bundestagswahl noch wichtig war

EXKLUSIV Neues Steueroasen-Leak belastet Hunderte Politiker. Seit Jahren beteuern Politiker weltweit, Steueroasen bekämpfen zu wollen. Jetzt enthüllen die Pandora Papers heimliche Offshore-Geschäfte von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus fast 100 Ländern - darunter 35 derzeitige und ehemalige Staats- und Regierungschefs. Zum Artikel

EXKLUSIV Der wundersame Reichtum von Putins Freunden. Die Pandora Papers geben Einblick in das geheime Vermögen von zwei engen Freunden und der angeblichen Ex-Geliebten des russischen Staatschefs. Oder ist es in Wahrheit sein Geld? Zum Artikel (SZ Plus)

Merkel spricht von persönlichen Erfahrungen in der Wendezeit. "Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben erzählen": Offen wie selten spricht die Kanzlerin zum Tag der Deutschen Einheit über das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen. Zum Artikel

Corona in Bayern - Testen wird teuer. Vom 11. Oktober an sind in Bayern Corona-Tests nur noch für wenige Menschen kostenlos. Die allermeisten Ungeimpften ohne Symptome werden künftig selbst dafür aufkommen müssen. Derzeit sind Tests noch in etwa 900 Apotheken im Bundeslandes möglich, aber diese Zahl wird abnehmen. Zum Artikel

Bernard Tapie ist tot. Mit Fleiß, Cleverness und einer gewissen Skrupellosigkeit schaffte er den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen. Nun ist der französische Unternehmer, Politiker, Sportfunktionär und Ex-Eigentümer von Adidas im Alter von 78 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

Die Haltung der britischen Regierung ist beschämend. Billige Arbeitskräfte sollen den Briten das Weihnachtsfest retten - und danach am besten wieder verschwinden, so der Plan von Boris Johnson. Für seinen Protektionismus zahlt der Premier aber einen hohen Preis. Zum Artikel

Die Verwandlung des Joe Biden. Kompetent, professionell - einfach weil er anders auftrat als Donald Trump, mochten viele Amerikaner Joe Biden. Jetzt schauen sie genauer hin. Zum Artikel

"Fett ist unser Freund, wir brauchen es". Seit Jahrzehnten werden dicke Menschen ermahnt, abzunehmen, um Krankheiten zu vermeiden. Jetzt zeigt sich: Übergewicht kann sogar erstaunlich gesund sein. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen". Helene Fischer bestätigt indirekt, dass sie schwanger ist - und erinnert an ihre Privatsphäre. Anke Engelke hält nichts von veganen Ersatzprodukten, und Daniel Craig wird geehrt. Zum Artikel