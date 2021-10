CDU-Chef Armin Laschet bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle an der Saale.

Von Boris Herrmann, Berlin

In der Union wächst der Druck auf CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet, den Weg für einen personellen Neuanfang frei zu machen. Mehrere parteiinterne Konkurrenten erklärten Laschet am Wochenende de facto zu einem Parteivorsitzenden auf Abruf. CDU-Vize Jens Spahn brachte einen Sonderparteitag bis spätestens Ende Januar ins Gespräch. Unabhängig davon, ob die Union an der nächsten Regierung beteiligt sein werde oder nicht, müsse nach diesem Wahlergebnis klar sein: "Jetzt geht es um die Aufstellung für die Zukunft, einfach so weitermachen ist keine Option", sagte Spahn der Welt am Sonntag. Dass der Spitzenkandidat Laschet im Wahlkampf "nicht richtig gezogen" habe, könne niemand leugnen. "Allein das hat viele Prozente gekostet", sagte Spahn.

Ähnlich äußerten sich das CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen sowie der Vorsitzende der Jungen Union Tilman Kuban. "Die fehlende Akzeptanz des Kandidaten war Hauptgesprächsgegenstand im Wahlkampf. Das weiß auch Armin Laschet", sagte Röttgen dem Tagesspiegel. Sobald klar sei, welche Koalition künftig das Land regiere, müsse man über eine personelle Neuaufstellung der CDU sprechen. Laut Kuban darf in der Partei jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Es sei Zeit für junge Köpfe. "Die müssen jetzt eine Chance bekommen", sagte Kuban der Welt am Sonntag.

Sobald klar ist, dass es eine Ampel gibt, dürfte ein offener Machtkampf in der CDU ausbrechen

Für Parteichef Laschet gilt damit eine Art Gnadenfrist. Solange zumindest eine theoretische Möglichkeit besteht, dass er doch noch Kanzler wird und eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP anführt, darf er weitermachen. Sobald aber klar ist, dass es eine Ampel gibt unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz gibt, dürfte ein offener Machtkampf in der CDU ausbrechen und Laschet nicht mehr zu halten sein. Vor allem Spahn und Röttgen wittern für diesen Fall offenbar ihre Chance. Die beiden hatten sich schon am Dienstag vor der Sitzung der Unionsfraktion erst im letzten Moment von einer Kampfkandidatur gegen Amtsinhaber Ralph Brinkhaus abbringen lassen, um sich damit als neuer starker Mann in der CDU zu positionieren.

Während Röttgen bei der Wahl zum Parteivorsitz im Januar gegen Laschet unterlag, war Gesundheitsminister Jens Spahn ursprünglich mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten in einem Team angetreten. Von diesem Teamgeist scheint aber nichts mehr übrig zu sein.

Armin Laschet hatte sich am Samstag mit Spitzenleuten seiner Partei getroffen, um erste Sondierungsgespräche mit der FDP am Sonntagabend sowie mit den Grünen am Dienstag vorzubereiten. Vor dem Treffen mit den Liberalen erhöhte auch FDP-Chef Christian Lindner den Druck auf Laschet. CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten, sagte er der Bild am Sonntag. Er kritisierte die Absicht der Union, sich lediglich für den Fall bereitzuhalten, dass die Verhandlungen für eine Ampel-Koalition scheiterten. Das könne man dem Land nicht zumuten, sagte Lindner.