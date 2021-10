Detailansicht öffnen (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Helene Fischer, 37, Sängerin, hat indirekt ihre Schwangerschaft bestätigt. Bei Instagram schrieb sie: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht." Gleichzeitig wehrte sie sich gegen die Berichterstattung: "So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht." Bild hatte am Donnerstag über eine Schwangerschaft der Sängerin berichtet. "Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen", schrieb Fischer nun. Sie bitte darum, dass ihre Privatsphäre in der nächsten Zeit beachtet und respektiert werde. Im Dezember 2018 hatte sie ihre Beziehung zu dem Akrobaten Thomas Seitel, 36, öffentlich gemacht. Seit ihrer Trennung von Entertainer Florian Silbereisen Ende 2018 hat Fischer über ihr Privatleben noch weniger öffentlich gesprochen als schon zuvor.

Markus, 62, Achtzigerjahre-Schlagersänger ohne Nachnamen, ist gegen ein Tempolimit von 130. "Man hat so wenig, was im Leben noch Freude bereitet und Vergnügen und es ist wirklich minimal, wo man das noch fahren kann heute", sagte er in einem Interview von Schlager Radio. Durch langsamere Autofahrer gebe es auf der Autobahn ein "natürliches Tempolimit". 1982 landete er mit dem Lied "Ich will Spaß" einen Nummer-1-Hit. "Will nicht spar'n, will nicht vernünftig sein, tank nur das gute Super rein, ich mach Spaß! Ich geb Gas", sang er damals.

Anke Engelke, 55, Entertainerin und Veganerin, findet Fleischersatzprodukte für Veganer "total albern". "Gemüse ist Gemüse und Bacon ist Bacon", sagte sie dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Ich finde das schwierig, weil den Menschen (...) vorgegaukelt wird: Ihr braucht ja eigentlich Fleisch." Auch über veganen Käse meinte sie: "Das geht nicht." Als Veganerin komme sie gut zurecht, sagte Engelke - weil sie es nicht als Verbotskonstrukt erachte, sondern als "Entscheidung bei vollem Bewusstsein".

Moritz Heller, 36, Fahrradfahrer, hat es von Düsseldorf bis Georgien geschafft - mit dem Rad, in viereinhalb Monaten. Sein Ziel ist Thailand. "Ich bin bisher ohne Impfung und Quarantäne durchgekommen", teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Mit dem Rad habe er es mittlerweile bis ins Dorf Stepanzminda im Kaukasus am Fünftausender Kasbegi (Kasbek) unweit der russischen Grenze geschafft. Nun wartet er auf die Öffnung der iranischen Landgrenze, die am 23. Oktober erfolgen soll.

Daniel Craig, 53, Bond-Darsteller, bekommt einen Stern. Wie die Betreiber des "Walk of Fame" in Hollywood bekannt gaben, soll der Brite die Plakette am kommenden Mittwoch enthüllen. "Keine Zeit zu sterben", in dem Craig zum fünften und letzten Mal in die Rolle des berühmten Geheimagenten 007 schlüpft, läuft zwei Tage später in den US-Kinos an. Die passende Adresse für Craig: Hollywood Boulevard Nummer 7007.