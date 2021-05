Von Ramona Dinauer

Was wichtig ist

Waffenstillstand in Nahost. Israel und die palästinensische Hamas einigen sich nach Vermittlung Ägyptens auf eine Feuerpause. Nach elf Tagen der heftigen Auseinandersetzungen werden die Kampfhandlungen in der Nacht zum Freitag eingestellt. Nur Minuten vor Beginn der Feuerpause schießen militante Palästinenser noch Raketen Richtung Israel ab und Israels Luftwaffe beschießt Ziele in dem Küstenstreifen. Aber dann hält die Waffenruhe in den ersten Stunden an. Die Einzelheiten von Peter Münch

Auch Özdemir meldet Sonderzahlungen an Bundestag nach. Der frühere Grünen-Chef habe im Mai Weihnachtsgeld für die Jahre 2014 bis 2017 in Höhe von insgesamt 20 580,11 Euro nachgemeldet, nachdem ihm und seinen Mitarbeitern aufgefallen sei, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt sei, teilte sein Büro mit. Zur Meldung

Bundestag beschließt, Kükenschreddern zu verbieten. Ab Anfang 2022 soll es nicht mehr erlaubt sein, Küken massenhaft zu töten. Manchen reicht der Beschluss des Bundestages trotzdem noch nicht. Kritiker fordern ein EU-weites Verbot des Kükentötens. Die Details von Kathrin Müller-Lancé

Warum Sparer die Kryptowährung Bitcoin meiden sollten. Erst verdreifacht sich der Kurs, jetzt bricht er massiv ein. Unter anderem, weil China privates Kryptogeld beschränkt und Tesla keine Bitcoin-Zahlungen mehr akzeptiert. Die Währung hat keinerlei Wertschöpfung als Basis. Mehr dazu von Alexander Hagelüken

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Karliczek für weitere Öffnungen an Schulen. Eine breitere Rückkehr zum Präsenzunterricht begleitet von Tests und Hygienestandards "dürfte in den meisten Regionen sehr wahrscheinlich verantwortbar sein", sagt die Bildungsministerin. Das RKI registriert 8769 Corona-Neuinfektionen und 226 neue Todesfälle, die Inzidenz sinkt leicht auf 67,3. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen Bundesnotbremse ab. Die Kläger wenden sich gegen Beschränkungen bei privaten Kontakten, im Einzelhandel, in Kultureinrichtungen und in der Schule. Das Karlsruher Gericht will zwar bei einigen Klagen nicht ausschließen, dass sie am Ende des Hauptsacheverfahrens doch noch Erfolg haben, doch im Eilverfahren beschränkt es sich auf eine Folgenabwägung - die zugunsten des Infektionsschutzes ausfällt. Die Einzelheiten von Wolfgang Janisch

EU-Länder und EU-Parlament einigen sich auf Covid-19-Zertifikat. Es soll Corona-Impfungen, -Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in der EU. Großbritannien und die WHO wollen ein Pandemie-Überwachungssystem entwickeln. Argentiniens Regierung ordnet einen harten Lockdown an. Weitere Meldungen zum Coronavirus in aller Welt

Welche Corona-Regeln von heute an in Bayern gelten. Die ersten Biergärten und Kinos haben offen, von diesem Freitag an auch viele Hotels, Freibäder und Fitnessstudios. Seilbahnen und Schiffe dürfen wieder fahren - und nach den Pfingstferien deutlich mehr Schüler ins Klassenzimmer zurück. Ein Überblick über die aktuellen Einschränkungen und die anstehenden Lockerungen. Die Details von Max Ferstl und Kassian Stroh

Bester Dinge

Eine Dragqueen von Lego. Nicht nur die Welt verändert sich, auch das Spielzeug: Lego zum Beispiel bringt jetzt ein LGBTQ-Set auf den Markt. Von Martin Zips