Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Ukraine-Krise: Biden sagt Treffen mit Putin ab. "Derzeit ist das sicher nicht geplant", erklärt eine Sprecherin des US-Präsidenten. Auch Außenminister Blinken verzichtet auf eine Begegnung mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow. Die Ukraine startet eine Teilmobilmachung und beruft Reservisten ein. Immer mehr Staaten schließen sich Sanktionen gegen Russland an. Die Entwicklungen im Liveblog

USA verhängen einschneidende Finanzsanktionen gegen Russland. "Wir schneiden Russland von der westlichen Finanzierung ab", sagt Präsident Biden. Das Land dürfe von sofort an keine neuen Staatsschulden mehr in US-Dollar aufnehmen. Zudem verhängt er Strafmaßnahmen gegen zwei Banken und gegen Oligarchenfamilien. Zusätzlich verlegen die USA weitere in Europa stationierte Truppen nach Osten, insbesondere in die baltischen Staaten. Außerdem stimmt der Präsident die Amerikaner auf steigende Energiepreise ein, während ihm Vorgänger Trump in den Rücken fällt: Er lobt Putin und offenbart damit Risse in der scheinbaren amerikanischen Einheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung: Ampelkoalition berät über Entlastung bei hohen Energiepreisen. Am Mittag kommen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss zusammen. In der Regierung ist strittig, welche Maßnahmen genau ergriffen werden sollen. So gut wie beschlossen ist das vorzeitige Ende der Ökostrom-Umlage. Mehr Diskussionen gibt es um eine mögliche Anhebung der Pendlerpauschale, die Finanzminister Lindner befürwortet, die Grünen aber auf keinen Fall wollen. Zum Artikel

EXKLUSIV Suisse Secrets: Geheime Dienste - geheimes Geld. Mehr als ein Dutzend frühere Geheimdienstchefs aus aller Welt unterhielten geheime Konten mit Millionensummen bei der Credit Suisse. Darunter auch Folterer und enge Vertraute von Diktatoren. Wie nur konnte die Großbank diese Kunden dulden? Zum Artikel (SZ Plus)

Die Schweiz - ein gespaltenes Land. Die Eidgenossen haben viel getan, um ihr Image als Schatzkammer der Reichen abzuschütteln - gelungen ist es bisher trotzdem nicht wirklich. Warum ist das so? Eine Spurensuche. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern - Söder will neue Minister berufen. Wer muss gehen, wer kommt neu ins Kabinett? Bayerns Ministerpräsident präsentiert an diesem Mittwoch personelle Veränderungen. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch sagt: "Jede Kabinettsumbildung zeigt, dass sich der Ministerpräsident getäuscht hat." Ein Gespräch über mögliche Kandidaten und einen Ministerpräsidenten, der gerne im Mittelpunkt steht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Inzidenz sinkt weiter. Der Sieben-Tage-Wert fällt von etwa 1307 auf rund 1279. Das Robert-Koch-Institut meldet 209 052 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das sind etwa 11 000 Fälle weniger als vor einer Woche. Zum Artikel

"Die Kinder werden sich früher oder später eh mit Omikron infizieren". Während im Alltag immer mehr Corona-Beschränkungen fallen, müssen bayerische Schüler immer noch Masken tragen. Wäre es Zeit für ein bisschen mehr Normalität? Was Experten, Schüler und der Kultusminister dazu sagen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Chillige Mucke, Alter. Ein 92-jähriger Musiker aus Malawi begeistert mit seinem lebensfrohen Sound die Tiktok-Jugend. Wenn die wüsste, was die Lyrics bedeuten! Zum Artikel