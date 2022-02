Von Fabian Fellmann, Washington

Ist es bereits eine "weitere Invasion der Ukraine", die Wladimir Putin angeordnet hat? Darüber ist in Washington ein Streit entbrannt, nachdem ein Vertreter des Weißen Hauses sich am Montagabend geweigert hatte, von einer Invasion zu sprechen: "Wenn russische Truppen in den Donbass marschieren, ist das nicht per se ein neuer Schritt. Russland hat in der Donbass-Region seit acht Jahren Einheiten im Einsatz."

Das Weiße Haus sorgte dann am Dienstagmorgen für Klärung: In der Ukraine laufe eine Invasion Russlands, teilte es mit. Die Antwort auf die Frage bestimmt auch in den USA mit, wie hart die Sanktionen gegen Russland ausfallen werden. Die Voraussetzung für weitreichende Strafmaßnahmen sind nun auch in den USA gegeben; sie sollten im Verlauf des Dienstags beschlossen und veröffentlicht werden.

Umgehend beschränkte Sanktionen verhängt

Am Montag hatte der Präsident es zunächst bei begrenzten Beschlüssen belassen. Dabei hat er sich vom Vorbild der Krim- und Donbass-Sanktionen seit 2014 leiten lassen. Die USA verbieten Investitionen und Handel in und mit den separatistischen Regionen und verhängen Vermögenssperren und Einreiseverbote gegen eine Reihe offizieller Vertreter Russlands.

Umgehend war Joe Biden danach unter Druck aus dem Kongress geraten, sofort die ganze Palette an Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Republikanische Falken fordern seit Wochen schon Strafmaßnahmen wegen des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze und werfen Biden eine Appeasement-Politik vor. Als Hauptbeleg führen sie jeweils an, dass Biden die Blockade der Nord-Stream-Pipeline vorübergehend beendet hatte. Nun warf Senatorin Marsha Blackburn dem Präsidenten erneut vor, erst auf Tote warten zu wollen, bevor er etwas unternehme. "Werfen Sie Russland jetzt aus Swift raus", verlangte Blackburn.

Auch Demokraten fordern mehr Härte

Bidens Vorgänger Donald Trump, für seinen behutsamen Umgang mit Putin bekannt, hielt sich bei dem Thema bisher auffallend zurück. Er beschränkte sich auf markige und zugleich vage Stellungnahmen, denen zufolge dieser Konflikt unter seiner Ägide gar nicht erst ausgebrochen wäre; als hätte nicht er die Nato als "obsolet" bezeichnet und in eine Sinnkrise gestürzt - und Wladimir Putin dazu verleitet, den Westen als schwachen Widerpart einzuschätzen. Kaum zu vernehmen sind bisher auch jene Republikaner, die Sympathien für Putin hegen und Sanktionen fehl am Platz finden. Sie dürften sich aber zu regen beginnen, falls sich die Ukraine-Krise lange hinzieht und in der Folge die Ölpreise nachhaltig steigen.

Bisher konnte Biden immerhin auf die Unterstützung der Demokraten für seinen abwägenden Kurs zählen. Noch vergangene Woche ließen sie ein Sanktionsgesetz im Senat platzen, weil die Republikaner die Bedingung stellten, ein Teil davon müsse umgehend in Kraft treten. Am Montag wählten jedoch auch einflussreiche Demokraten wie Bob Menendez, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses des Senats, starke Formulierungen: Marschierten zusätzliche russische Truppen im Donbass ein, dürften Biden und die Europäer nicht zögern, "vernichtende Sanktionen" zu verhängen. "Nötig sind konkrete, weitreichende und substanzielle Kosten für Russland als Antwort auf dieses ungerechtfertigte Vorgehen."