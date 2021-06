Netanjahu wird nach 12 Jahren ununterbrochen im Amt und einer politischen Krise, die vier Wahlen in zwei Jahren ausgelöst hat, in die Opposition geschickt.

Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Ende der Ära Netanjahu. Ein Acht-Parteien-Bündnis hat in Israel eine neue Regierung gebildet und den Premier nach zwölf Jahren im Amt abgelöst. Netanjahus Nachfolger Bennett verfügt aber nur über eine knappe Mehrheit. Zum Artikel

Nato trifft sich zu erstem Gipfel mit Biden. In Brüssel sollen an diesem Montag vor allem Bilder der Geschlossenheit entstehen und der Welt zeigen, dass die USA wieder fest zum Militärbündnis stehen - anders als unter US-Präsident Trump. Die Nato will "fit fürs nächste Jahrzehnt" werden. Zum Artikel

Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen steigt. Das Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor einer Trendwende bei der nuklearen Rüstung. Zwar habe die Zahl der Atomsprengköpfe im vergangenen Jahr weltweit abgenommen. Besrogniserregend ist den Friedensfoschern zufolge aber, dass die Atommächte verbliebene Arsenale modernisieren. Zum Artikel

Österreich gewinnt sein erstes EM-Spiel. Mit 3:1 und dank einer perfekten Flanke von David Alaba gewinnt das Team gegen Nordmazedonien. Der Außenseiter hält beherzt dagegen - wieder trifft Veteran Goran Pandev. Zum Artikel

Solingerin steht wegen Tötung ihrer fünf Kinder vor Gericht. An diesem Montag beginnt vor dem Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen Christiane K., der die Staatsanwaltschaft fünffachen Kindesmord vorwirft - nach einem Streit per Chat mit ihrem Ehemann. Alle Indizien sprechen dafür, dass sie die Täterin ist. Ihr Anwalt nennt sie eine "liebende Mutter". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Spahn: Maskenpflicht draußen kann entfallen. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen, sagt der Bundesgesundheitsminister. "Als Empfehlung bleibt in jedem Fall eine einfache Regel: im Zweifel mit Maske." Angesichts der abflauenden Pandemie fordern auch andere Politiker die Bundesländer auf, die Fortdauer der Maskenpflicht zu überprüfen. Zum Artikel

EXKLUSIV: Öffnung der Unis gefordert. Hunderte studentische Initiativen, Fachschaften und Ausschüsse aus ganz Deutschland fordern in einem offenen Brief ein Ende des weitgehenden Corona-Lockdowns an den Hochschulen und eine Rückkehr zur Präsenzlehre. Sie fürchten, dass das Uni-Leben auf Dauer Schaden nimmt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Schluss mit schlüpfrig. Die Stadt Amsterdam erklärt Sauftouristen zu unerwünschten Personen, vor allem solche, die sich verkleiden. Ein Kostüm missfällt besonders. Zum Artikel