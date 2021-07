Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz: Laschet will mehr Schutz gegen Überschwemmungen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident fordert Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe: "Wir müssen Dämme bauen, Rückhaltebecken, Wasserreservoirs, Flächen renaturieren - Schutz nicht nur am Rhein, sondern auch an den großen und den vielen kleinen Flüssen überall im Land", sagte Laschet (CDU) am Sonntagabend in einer Fernsehansprache im WDR. Grüne und SPD drängen auf verstärkte Klimaschutzmaßnahmen. Zu den aktuellen Entwicklungen

"Die Kraft des Wassers wird leicht unterschätzt." Daniel Bachmann ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement. Er erklärt, warum so viele Menschen bei den verheerenden Überschwemmungen in den vergangenen Tagen gestorben sind und wie man sich auf solche Katastrophen besser vorbereiten könnte. Zum Interview von Vera Schroeder (SZ Plus)

Wahlforschung: Immer mehr Wechselwähler. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt, dass mit Ausnahme der AfD die Anhängerschaft aller anderen Parteien inzwischen aus Wechselwählern besteht, die sich auch vorstellen können, für andere Parteien zu stimmen. Für die Parteien bedeutet das, dass sie offener für unterschiedliche politische Bündnisse werden müssen. Mehr dazu von Peter Fahrenholz

Weitere wichtige Themen:

Pegasus-Projekt

EXKLUSIV Cyberangriff auf die Demokratie.Autoritäre Staaten spähen mit einer Überwachungssoftware weltweit Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionelle aus. Das belegen exklusive Daten, die der SZ vorliegen. Eine internationale Recherche enthüllt, wer betroffen ist und wer dahintersteckt. Mehr dazu

So greift die Spionage-Maschine an. Pegasus ist eine mächtige digitale Waffe. Wenn sie ein Smartphone angreift, kann sie privateste Informationen stehlen. Oft gelangt Pegasus unentdeckt aufs Handy - dennoch kann man Spuren finden. Die Einzelheiten von Hannes Munzinger, Christian Helten, Felix Hunger und Sarah Unterhitzenberger (SZ Plus)

EXKLUSIV "Wir sind wie ein Geist." Die NSO-Group verkauft ihre Spionagesoftware an autoritäre Staaten und nutzt Server in Deutschland: Wer ist die Firma im Zentrum des Pegasus-Projekts? Die Details von Max Muth und Frederik Obermaier (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

Welche Maßzahl ist die beste, um die Pandemie zu bewerten? Es wird eine ganze Reihe von Größen benötigt, um das Infektionsgeschehen halbwegs gut bewerten zu können. Manche Maßzahlen sind dabei für die Beurteilung einer bestimmten Situation besser oder weniger gut geeignet. Über die Vor- und Nachteile von Inzidenz, Hospitalisierung und Impfquote. Mehr dazu von Berit Uhlmann (SZ Plus)

Umfrage: Mehrheit der Japaner glaubt nicht an sichere Spiele. Nach einer am Montag veröffentlichen Umfrage der japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun gaben 68 Prozent der Befragten an, dass sie sichere Spiele angesichts der andauernden Corona-Pandemie nicht für möglich halten. Weitere Meldungen zur weltweiten Ausbreitung des Coronavirus

Bester Dinge

Klappstuhl-Krach mit Happy End. In Heidelberg verscheucht die Obrigkeit einen 104-Jährigen von seinem Stammplatz vor seinem Haus - Ordnung muss sein. Doch dann legt die Stadt eine Kehrtwende hin. Von Oliver Das Gupta