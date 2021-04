SZ am Morgen

"Wir reden über sehr viele schwere Erkrankungen und über viele Menschen, die das nicht überleben werden": Covid-Intensivstation an der Uniklinik Dresden.

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann und Kassian Stroh

Die News zum Coronavirus

So ernst ist die Lage auf den Intensivstationen. Intensivmediziner in Deutschland schlagen Alarm. Fast 4700 Menschen mit Covid-19 werden derzeit in Deutschland auf Intensivstationen behandelt, zudem 17 000 andere Intensivpatienten. Zwar sind noch Betten frei, aber wer einmal dort liegt, hat ein großes Risiko zu sterben. Zum Artikel

Überblick in Zahlen: Bayerns Kliniken sind am Anschlag

Seehofer rechnet mit bundesweiter Beobachtung von "Querdenken"-Bewegung. Grund dafür sei die gestiegene Gewaltbereitschaft der Strömung, die nicht nur gegen Corona-Maßnahmen, sondern zum Teil auch gegen staatliche Institutionen protestiert. Zum Artikel

Pfizer-Chef: Dritte Impfung mit Biontech-Vakzin wohl nötig. Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, rechnet damit, dass Corona-Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin aufgefrischt werden müssen. Bourla sagte dem Sender CNBC, dass voraussichtlich eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten notwendig sei. Außerdem könnte jährlich eine weitere Impfung hinzukommen. Zum Artikel

Was wichtig ist

Machtkampf in der Union: Die CSU ist optimistisch. Bei den Christsozialen in Bayern breitet sich freudige Erwartung aus: Nie war Parteichef Markus Söder der Kanzlerkandidatur näher. Aber es gibt auch die Furcht vor dem Bruch mit der CDU. Zum Artikel

Tödlicher Polizeieinsatz: Bürgermeisterin von Chicago ruft zu Ruhe auf. Ende März wurde in der Stadt ein 13-Jähriger erschossen. Nun sind Bodycam-Aufnahmen davon veröffentlicht worden. Im Prozess um die Tötung Georg Floyds verweigert der angeklagte Polizist die Aussage. Zum Artikel

Auch große Koalition wirft Scheuer massive Fehler im Mautdebakel vor. In ihrem Abschlussbericht zur Untersuchung des Mautdebakels schonen nicht einmal Union und SPD den eigenen Verkehrsminister. Sie weisen darauf hin, dass es einfach zu vermeiden gewesen wäre: Scheuer hätte mit der Realisierung des riskanten Milliardenprojekts einfach etwas warten müssen, um mögliche Schadenersatzansprüche zu verhindern. Zum Artikel

Bester Dinge

Das Glück des Vergesslichen. Warum der britische Rentner Denis Fawsitt beim Lotto einmal nicht auf seine bewährte Zahlenkombination setzte und damit viel Geld gewann. Zum Artikel