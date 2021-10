Von Julia Bergmann

Neue Entwicklungen nach der Bundestagswahl

Scholz: In aller Ruhe ins Kanzleramt.Seit seinem Wahlsieg ist es erstaunlich still um Olaf Scholz. Genau das ist seine Strategie: Je schneller FDP und Grüne zueinanderfinden, desto schneller steht seine Regierung, so lautet sein Kalkül. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Verzweiflung in der Union wächst. Armin Laschet hätte sich beim CSU-Empfang zu Edmund Stoibers 80. Geburtstag gern als kommender Kanzler feiern lassen. Jetzt will die Union ihn nur noch loswerden, das wird in Gesprächen am Rande der Feier deutlich. Zum Artikel

Tage der Ungewissheit nach der Wahl. Während sie in Berlin nach dem Wahlsieger oder so etwas wie dem großen Wurf suchen, wird klar: Die Deutschen sind durchaus zur Empathie fähig, nur halt nicht für Armin Laschet. Zum Artikel (SZ Plus)

Wo ist Söders Nebenbuhler? Mehr Gesichter, heißt es, könnten die CSU-Kernthemen breiter illustrieren - und womöglich glaubwürdiger, als Söder das allein kann. Offen bleibt, wo Platz wäre für neue Köpfe und wer es mit dem allmächtigen Parteichef Markus Söder aufnehmen könnte. Wohl am häufigsten fällt der Name des CSU-Vizes Manfred Weber. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Meinung: Die Haltung der britischen Regierung in der Versorgungskrise ist beschämend. In Großbritannien fehlen bis zu 100 000 Lkw-Fahrer, die Waren und Kraftstoffe transportieren. Billige Arbeitskräfte sollen den Briten nun das Weihnachtsfest retten - und danach am besten wieder verschwinden, so der Plan von Boris Johnson. Zum Artikel (SZ Plus)

Feierlaune in Südamerika angesichts sinkender Infektionen. Noch vor einigen Monaten war Südamerika ein einziger großer Corona-Hotspot. Nun aber gehen überall die Infektionszahlen zurück und die Menschen fragen sich: War es das nun mit der Pandemie? Zum Artikel

Italiens neue Fluggesellschaft ITA. Die gute alte Alitalia ist Vergangenheit. Doch Italien hat bereits eine neue nationale Fluggesellschaft: ITA. Schon in zwei Wochen soll die erste Maschine starten - und die Lufthansa bekommt Konkurrenz. Zum Artikel

Schauspielerin Maren Kroymann kritisiert Comedy-Branche. Kroymann wird beim Deutschen Comedypreis mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Bühne nutzt sie jedoch nicht für die sonst üblichen Dankesworte, sondern um das Schweigen ihrer Branche nach den Anschuldigungen gegen Luke Mockridge zu brechen. Mehrere Frauen werfen dem Komiker grenzüberschreitendes Verhalten bis hin zu sexuellen Übergriffen vor. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: