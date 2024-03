Israel testet neue Militärroute, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Das Pilotprojekt hat laut der israelischen Armee zum Ziel, dass wieder Lebensmittel und Medikamente in den Norden des Küstenstreifens gelangen, aber nicht in die Hände der Hamas. Es ist seit drei Wochen der erste Hilfskonvoi in den Norden. Alle Entwicklungen im Liveblog

Verdi ruft erneut zu Streiks an Flughäfen auf. Bereits an diesem Mittwoch streiken in München die Lufthansa-Flugbegleiter, für Donnerstag ruft die Gewerkschaft das Sicherheitspersonal an mehreren anderen Airports zu Warnstreiks auf. Der ganztägige Ausstand betrifft die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Zum Artikel

Saarbrücken wirft auch Gladbach aus dem DFB-Pokal. Sie haben es schon wieder getan: Wie gegen den FC Bayern gewinnt der 1. FC Saarbrücken auch gegen Mönchengladbach durch ein Tor in der Nachspielzeit. Im Halbfinale treffen die Saarländer auf einen alten Rivalen: den 1. FC Kaiserslautern. Zum Artikel

Champions League: Borussia Dortmund spielt gegen PSV Eindhoven um den Einzug ins Viertelfinale

EXKLUSIV Viel mehr NSDAP-Mitglieder in der "Hall of Fame des deutschen Sports" als bekannt. Als die Sporthilfe 2008 die Hall of Fame gründete, wollte sie auch die Brüche der Nation offenlegen und nahm ehemalige NSDAP-Mitglieder auf. Doch nun zeigen Recherchen: Nicht nur fünf der Geehrten waren in der Nazipartei, sondern 15. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

"Inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit": Tiktok droht Verbot in den USA

Russland und die Ukraine

Oppositioneller Nadeschdin: "Viele wollen jetzt auch Nawalny auf den Zettel schreiben". Boris Nadeschdin wollte bei der Präsidentschaftswahl in Russland antreten. Tausende Menschen unterstützten den einzigen kriegskritischen Bewerber, doch die Behörden verhinderten seine Kandidatur. Dennoch will er "wählen gehen, um die Verhältnisse auf friedliche Weise zu ändern". Zum Interview (SZ Plus)

Russische Besatzer zwingen Menschen an die Urne. Offiziell wird der russische Präsident erst am Wochenende gewählt. Doch schon vorher werden die Bewohner der russisch kontrollierten Gebiete der Ukraine unter Druck gesetzt. Mitglieder der "Wahlkommission" suchen Ukrainer teils zu Hause auf und fordern sie mit der Urne in der Hand zur Abstimmung auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Nawalny-Vertrauter im Exil angegriffen und verletzt. Leonid Wolkow, wie sein verstorbener Freund ein scharfer Kreml-Kritiker, wird Nawalnys früherer Sprecherin zufolge vor seinem Haus in Litauen mit einem Hammer attackiert und dann mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zum Artikel

Milliarden für Kiew von russischen Konten. Die EU-Kommission macht Tempo bei dem Plan, Zinsgewinne aus eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine zu verwenden. Von Sommer an könnten so zusätzlich mehrere Milliarden Euro zur Unterstützung des angegriffenen Landes zusammenkommen. Inzwischen ist auch Deutschland dafür. Zum Artikel (SZ Plus)