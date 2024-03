RTL-Chefmoderator:Peter Kloeppel hört auf

RTL-Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel hört auf. "Ende August ist meine letzte Sendung", sagte er in einem Abschiedsinterview mit dem Stern, aus dem das Magazin am Dienstagabend Auszüge veröffentlichte. Er werde im Oktober 66 Jahre alt: "Ist dann auch mal gut." 1992 hatte Kloeppel erstmals die Hauptnachrichten RTL aktuell moderiert. Zudem war er von 2004 bis 2014 Chefredakteur von RTL. Hin und wieder werde er womöglich noch Projekte machen, die tagesaktuelle Rolle in den Nachrichten werde er aber aufgeben, so Kloeppel in dem Interview. Er wolle künftig größtenteils in den USA leben, um mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter zu verbringen. Seine Aufenthalte dort hätten sich zuletzt schon angefühlt "wie ein angenehmes Abklingbecken", sagte Kloeppel: "Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland - nicht als Fernsehmensch."