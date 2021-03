Es gibt typischere Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von New York. Aber keiner steht so sehr für die Stadt wie Paperboy Prince - Rapper, Stilikone und Aktivist für Obdachlose. Über eine schillernde Bewerbung.

Von Christian Zaschke

Paperboy Prince betritt seine "Love Gallery" in Brooklyn wie eine Bühne. Er stößt die Tür auf, macht einen Satz hinein, und da steht er: in einem pinkfarbenen Mantel mit schwarzen Punkten und einer Kopfbedeckung, die aussieht, als wüchsen ihm blaue, grüne, rote Schlangen aus dem Haupt. Paperboy Prince wirkt in diesem Moment wie eine Mischung aus einem fehlfarbigen Leoparden und einer bunten Medusa. Er ruft: "Was sagt die Uhr?"