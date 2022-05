Von Matthias Kolb, Brüssel

Der historische Schritt, in dem Schweden und Finnland zwei Jahrhunderte beziehungsweise acht Jahrzehnte militärische Neutralität aufgeben, vollzieht sich maximal unspektakulär in gerade mal drei Minuten. Mittwochfrüh um kurz nach acht betritt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen kleinen Saal im Brüsseler Hauptquartier, wo neben den Fahnen des Verteidigungsbündnisses auch die von Finnland und Schweden stehen. Es folgen die Botschafter der beiden nordeuropäischen Länder, die weiße Mappen in den Händen halten - die offiziellen Anträge auf möglichst baldige Aufnahme in die Nato.

Stoltenberg hält die Mappen in die Kameras und lobt die Kandidaten: Sie seien seit Jahren "die engsten Partner" der Nato in militärischen und politischen Fragen, und ihre Mitgliedschaft werde die "gemeinsame Sicherheit" erhöhen. Den Grund für die Kehrtwende der Schweden und Finnen erwähnt er nicht: Aus Sorge vor einem immer aggressiver revisionistischen Russland, das Ende Februar die Ukraine angegriffen hat, wollen sich beide Länder besser schützen. Und das Versprechen, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig beizustehen, gilt eben nur für Mitglieder der von den USA dominierten Verteidigungsallianz.

Noch am selben Vormittag beraten die Botschafter der bisher 30 Mitglieder über die Beitrittsgesuche. Seit Wochen hat man sich im Nato-Hauptquartier vorbereitet, um die Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten - "in etwa zwei Wochen" könnte der Prozess beendet sein, sagten Optimisten. Dies setzt jedoch voraus, dass niemand blockiert, denn in der Nato entscheidet man einstimmig.

Und die Türkei macht ihre Drohung wahr: Nach SZ-Informationen stimmt ihr Botschafter in der Sitzung nicht zu, den Beitrittsprozess offiziell zu starten. Womöglich will Ankara erst noch die Gespräche von Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Washington mit seinem US-Amtskollegen Tony Blinken abwarten. Dabei hatte Stoltenberg noch am Morgen betont, dass "die Sicherheitsinteressen aller Verbündeten" zu berücksichtigen seien - und natürlich die Türkei gemeint.

Ohne "Ja" aus der Türkei stockt der Prozess

Deren Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft Schweden und Finnland vor, "Terrororganisationen" wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Am Mittwoch legt er nach: So verweigere Schweden die Auslieferung von 30 "Terroristen". In Ankara sagt er vor Mitgliedern seiner Partei AKP: "Die Nato ist ein Sicherheitsbund, eine Sicherheitsorganisation. Insofern können wir nicht Ja dazu sagen, dieses Sicherheitsorgan unsicher zu machen."

Dennoch zeigt sich Stoltenberg weiter zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird, denn "der historische Moment" müsse genutzt werden. Wenn alle Mitglieder dem Start des Beitrittsprozesses zustimmen, dann würden in separaten Konferenzen die zentralen Fragen des "Ehegelübdes" geklärt: Ist der Kandidat bereit, die in Artikel 5 garantierte Beistandsklausel einzuhalten? Wird das Land sich an den gemeinsamen Kosten beteiligen und ist es bereit, seine Armee in die Nato-Strukturen einzugliedern?

Bei diesen Punkten gibt es ebenso wenig Zweifel wie etwa an der Fähigkeit, dass geheime Dokumente in Stockholm und Helsinki sicher verwahrt werden können. Dass die Nordeuropäer echte Demokratien sind, gilt durch die EU-Mitgliedschaft als gesichert. Bei Montenegro und Nordmazedonien, die 2017 und 2020 der Allianz beitraten, dauerte diese Prüfung deutlich länger.

Nach den bilateralen Konferenzen, für die jeweils ein Tag angesetzt ist, würden die Nato-Beamten einen Bericht sowie einen Entwurf für das Beitrittsprotokoll erarbeiten. Dieses könnte von den Botschaftern angenommen werden, sofern diesen die Autorität übertragen wurde. Das zu organisieren, sollte kein Problem sein: Die überwältigende Mehrheit der Nato-Mitglieder will nicht bis zum Treffen der Verteidigungsminister Mitte Juni oder gar bis zum nächsten Gipfel warten. An diesem Treffen in Madrid sollen Finnland und Schweden als "Eingeladene" teilnehmen - mit vollem Rederecht, aber noch ohne Stimmrecht. Dieser Zeitplan ist weiter möglich, aber erscheint nach der ersten türkischen Blockade weniger wahrscheinlich.

Solange die Aufnahme dauert, gilt die Schutzklausel noch nicht

Anschließend müssen die Parlamente der 30 Mitgliedstaaten den Beitritt der Neulinge ratifizieren. Hier wird "Frühherbst" als frühester Termin genannt - und auch in dieser Phase könnte Erdoğan den Prozess verzögern und versuchen, innenpolitische Vorteile zu erhalten. Schließlich stehen bald Wahlen in der Türkei an.

Die Bundesregierung hat mehrfach klargemacht, dass sie mit einem raschen Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands rechnet. Außenministerin Annalena Baerbock sprach sich für ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren aus, um die Frist zwischen Antrag und Aufnahme möglichst kurz zu halten. Diese Phase gilt als besonders heikel, da die in Artikel 5 garantierte Schutzklausel noch nicht gilt. Am Dienstag sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Finnland und Schweden eine Sicherheitsgarantie aus: "Deshalb können sich diese beiden Länder immer auf unseren Beistand verlassen, gerade in dieser ganz besonderen Situation." Eine ähnliche Unterstützung hatten zuvor bereits die USA , Großbritannien, Dänemark und Norwegen zugesichert.