Türkei:Getöse für den Hausgebrauch

Von Tomas Avenarius, istanbul

Es ist die Stunde der Bittsteller und Säusler in der Frage der Nato-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ließ sich so zitieren: "Ich bin zuversichtlich, dass wir alle türkischen Bedenken besprechen können, ohne die Frage der Mitgliedschaft zu verzögern." Und der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist will Diplomaten entsenden: "Die sollen in Ankara herausfinden, wie das Problem gelöst werden kann, um was es wirklich geht."

Was von den Türken zuvor zu hören war, hatte mit Schönrednertum nichts zu tun und ließ durchaus erahnen, worum es geht. "Skandinavische Staaten sind Gasthäuser für Terroristen", hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit Blick auf Finnland und Schweden in der ihm eigenen Art gesagt und Essig in den Wein gegossen, mit dem Nato- und EU-Vertreter die rasche und problemlose Aufnahme als quasi ausgemachte Sache angekündigt hatten. Erdoğan hingegen sagte, er sehe eine Mitgliedschaft "nicht positiv".

Die Nato- und EU-Vertreter kennen den Staatschef. Er ist berüchtigt als einer, der hoch pokert, harsche, manchmal unerfüllbare Forderungen stellt und diese ungerührt fallen lässt, wenn es dem eigenen Vorteil dient. Daher ist ein Einlenken Ankaras in den Nato-Frage am Ende doch eher wahrscheinlich. Das Gezerre mag hart werden und die Türkei in der Nato als unsicherer Partner verrufen sein. Aber sie kann es sich am Ende nicht leisten, die West-Allianz gegenüber Russland als uneins und handlungsunfähig erscheinen zu lassen. Das Internetportal T24 kritisierte bereits, Erdogans Getöse sei im Vorfeld der 2023 anstehenden Wahlen reine Innenpolitik: "Es geht um ein paar Extrastimmen, nicht um die Interessen des Landes."

Sowohl Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu als auch Präsidentenberater Ibrahim Kalin haben dem Nato-Totalschaden diplomatisch vorgebaut. Sie hatten die Kritik des Staatschef wiederholt, aber sofort von der immer noch "offenen Tür" in der Frage der Neu-Kandidaten gesprochen. Erdogan wird aber Gegenleistungen sehen wollen. So kritisieren türkische Regierungsvertreter gebetsmühlenartig, dass die westlichen Verbündeten Solidarität im Kampf gegen den Terror einforderten, die Türkei im Krieg gegen die dortigen Terrororganisationen aber allein ließen, ja, diese Gruppen politisch unterstützten.

Die US-Unterstützung für die syrischen Kurden ist ein Reizpunkt

Die Kritik an der liberalen Flüchtlingspolitik der Skandinavier und anderer Europäer und der Umgang mit der PKK, der syrischen PYD und der ebenfalls syrischen SDF reizt die Türken bis aufs Blut: Für Ankara sind alle diese Kurdenorganisationen PKK-Kräfte. Ankara führt seit Jahrzehnten einen Krieg gegen die PKK, die im Nordirak in den Kandil-Bergen ihre Fluchtburgen hat und quer über die Grenze bei den syrischen Kurdenorganisationen beste Freunde findet oder mit diesen organisatorisch ohnehin zusammengehört. Daher ist die militärische US-Unterstützung für die syrischen Kurden der SDF ein besonderer Reizpunkt - aus Angst vor dem Entstehen eines Kurden-Staats an der eigenen Grenze.

Im Verlauf der nun anstehenden Gespräche gehe es Ankara aber nicht nur um politische Distanz oder rechtliche Schritte gegen PKK-nahe Organisationen: Wichtiger als formale - oft begrenzt wirksame - Aktionen gegen die PKK und die ihre Partnergruppen sei es, dass Sanktionen gegen die Türkei im Rüstungsbereich beendet werden, analysiert das Internetportal Yetkin-Report. Sanktionen skandinavischer und anderer europäischer Staaten verhinderten, dass bestimmte Komponenten für die Anka- oder Bayraktar TB-2-Kampfdrohnen importiert werden könnten. Die türkische Armee verwende die TB-2 im Kampf gegen die PKK, aber sie werde auch erfolgreich von der ukrainischen Armee eingesetzt und sei längst "Symbol des Widerstands gegen die russische Invasion".

Jenseits dessen hat die Türkei Anliegen an Washington. Das Weiße Haus hatte Ankara aus dem Programm zum Bau und der Produktion des Kampfjets-F-35 geworfen, weil Erdoğan gegen den ausdrücklichen Wunsch der Nato eine Batterie des russische Flugabwehrsystems S-400 gekauft hatte. Washington hat auch noch nicht den Weg ganz freigemacht für den Verkauf von F-16-Maschinen, die als Ersatz für die F-35 dienen sollen, bis die Türkei ein eigenen Kampfjet bauen kann, von dem sie bisher nur träumt.

Jenseits der nach Westen gerichteten Ziele muss der Nato-Staat Türkei aber genauso darauf achten, seine trotz des Ukraine-Kriegs guten Beziehungen zu Russland nicht durch vorauseilende Dienstbarkeit zu gefährden. Auch hier zeigt sich Ankara seit Beginn des Konflikts wendig. Die Türkei liefert der Ukraine Kampfdrohnen, aber sie unterstützt die Sanktionen gegen Russland nicht. Und sie vertieft ihre Wirtschaftsbeziehungen, ist abhängig von russischer Energie. Ankara, dass als Vermittler zwischen Kiew und Moskau eine wichtige Rolle spielt, versucht offenbar die Balance zu wahren: "Es braucht einen vertrauenswürdigen Partner, Unterhändler, Moderator, der sowohl mit der russischen aus auch der ukrainischen Seiet reden kann", sagte Präsidentenberater Kalin.

Nicht zuletzt dürften aber die in den türkischen Medien kritisierten innenpolitischen Motive für Erdogan eine Rolle spielen. Das Klima im Land wird eisiger, die Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition werden härter, die üble Wirtschaftslage kostet Erdoğan Zuspruch vom Wähler. In einer quer durch die Lager nationalistisch grundierten Wählerschaft könnte das Bild einer souverän handelnden Türkei, die von den anderen Nato-Staaten hofiert werden muss, durchaus Stimmen bringen.