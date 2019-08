16. August 2019, 19:44 Uhr Psychologie "Wie ein Narzisst aus dem Lehrbuch"

Machtverlangen kann anziehend wirken - aber auch destruktiv. Psychiatrie-Professor Claas Hinrich Lammers über narzisstische Züge und wann Mitmenschen abwertend und ausbeuterisch behandelt werden.

Interview von Thomas Kirchner und Rainer Stadler

In vielen Ländern der Welt sind in den vergangenen Jahren Männer an die Macht gekommen, die - vorsichtig ausgedrückt - ein paar Verhaltensauffälligkeiten zeigen; zuletzt Boris Johnson in Großbritannien. Oft heißt es über sie, es handele sich um Narzissten. In der Wählerschaft erwarten die einen geradezu Erlösung von ihnen, andere wiederum fürchten sie.

SZ: Was ist das eigentlich - ein Narzisst?

Claas-Hinrich Lammers: Erst mal ein häufig gebrauchter Begriff, der aber im Grunde nicht hinreichend definiert ist. Er wird zumeist ...