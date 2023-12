Israelische Geiseln:"Tötet sie nicht"

"Jetzt! Jetzt!", rufen Hunderte Menschen immer und immer wieder. Sie brüllen dieses Wort in Richtung des Verteidigungsministeriums, das direkt gegenüber dem sogenannten "Geiselplatz" liegt. Dieser Ort vor dem Tel Aviv Museum wurde als Zentrum von den Angehörigen der Entführten eingerichtet, Massen von Menschen sind zu dieser Kundgebung an diesem Samstagabend geströmt. Dutzende halten Schilder mit Porträts der Entführten in die Höhe, 112 Menschen sollen sich noch in der Gewalt der Hamas befinden, mindestens 20 dürften nach Einschätzung der israelischen Armee nicht mehr am Leben sein. Auf einigen Schildern steht statt der bisher üblichen Aufforderung "Bringt sie nach Hause!" ein neuer Appell: "Tötet sie nicht!"

Das ist ein aktueller Bezug auf das, was Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in seiner fast zeitgleich laufenden Pressekonferenz eine "unerträgliche Tragödie" nennt. Drei Geiseln - Jotam Haim, Samar Talalka und Alon Lulu Shamriz - hatten es geschafft, ihren Entführern im nördlichen Gazastreifen zu entkommen. Dann aber wurden sie von israelischen Soldaten erschossen, die sie fälschlicherweise als Bedrohung wahrnahmen. Dabei hatten die drei jungen Männer eigentlich alles richtig gemacht, attestiert ihnen am Samstagabend auch Armeechef Herzi Helevi.

Sie hätten ihre Hemden ausgezogen, damit sie nicht verdächtigt werden konnten, Sprengstoff auf dem Körper zu tragen. Zudem hätten sie ein weißes Tuch - also eine weiße Fahne - getragen, "damit wir sie verstehen würden". Einer soll sogar auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Dennoch schossen zwei Soldaten, was nach Angaben der Armee einen Bruch der Einsatzregeln darstellt. Es solle nun sichergestellt werden, dass sich so etwas nicht wiederholen könne, versicherten sowohl der Armeechef als auch Ministerpräsident bei ihren Auftritten.

Plötzlich war Stille ...

Als bei der Kundgebung die Namen der drei erschossenen Geiseln und jener der 27-jährigen Kunststudentin Inbar Heiman, deren Tod in Geiselhaft am Samstag bekannt wurde, genannt werden, herrscht plötzlich Stille. Drei Minuten lang schweigt die Menschenmasse, viele halten sich im Arm oder an den Händen, es fließen auch Tränen. Unter den Rednern, die den Familien und Freunden der Geiseln bei dieser Kundgebung ihre Solidarität versichern, ist auch der deutsche Botschafter Steffen Seibert. Er spricht auf Hebräisch und trägt eine Kette mit einer Plakette, auf die Aufschrift "Bringt sie heim" auf Hebräisch und Englisch eingraviert ist.

Von den Angehörigen werden die Forderungen teilweise in wütendem Tonfall vorgetragen, getrieben von der Verzweiflung. Alle verlangen, dass sich die Regierung endlich bewegen und der Hamas, erneut einen Deal anbieten müsse, der zu einer einwöchigen Feuerpause und zur Freilassung von 105 Geiseln geführt hat, für die 240 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen wurden.

Das Gefühl, dass die Uhr tickt, vermittelt auch ein hin- und her schwingendes Pendel, das mehrfach auf riesigen Leinwänden eingeblendet wird. Noam Perry, deren Vater in der Gewalt der Hamas ist, warf dem Kriegskabinett um Netanjahu vor, es habe militärischen Druck als notwendig bezeichnet, damit die Geiseln freikämen. "Inzwischen kommen immer mehr Geiseln als Leichen zurück", klagte Perry und fordert die Regierung auf: "Wir wollen, dass sie den Kampf beenden und Verhandlungen beginnen."

"Worauf wartet ihr?"

Zwei Stunden vor Beginn der Kundgebungen hatten sich Vertreter der Familien der Entführten bereits an die Regierung gewandt: "Handeln Sie jetzt, um die Geiseln nach Hause zu bringen. Und zwar lebendig", rief Ruby Chen, Vater des 19-jährigen Itay. Raz Ben Ami, die vor etwas mehr als zwei Wochen freikam und deren Mann Ohad sich noch in Gewalt der Hamas befindet, sagte, sie habe die Regierung vor einer zusätzlichen Gefährdung der Geiseln gewarnt. "Leider haben wir recht behalten", sagte die 57-Jährige mit Blick auf die von der israelischen Armee irrtümlich erschossenen drei Geiseln. "Eine Militäraktion allein wird das Leben der Geiseln nicht retten." An die Regierung gerichtet sagte sie: "Ihr habt versprochen, sie lebend nach Hause zu bringen. Worauf wartet ihr?"

Der israelische Ministerpräsident ging drei Stunden später in einer Pressekonferenz darauf ein. Forderungen nach einer Feuerpause erteilt er eine Absage. Die Bodenoffensive werde fortsetzt. Der militärische Druck auf die Hamas müsse aufrechterhalten bleiben - "ohne den haben wir nichts", sagte Netanjahu. "Wir sind entschlossener denn je, bis zum Sieg weiterzumachen, bis wir die Hamas vernichtet und alle unsere Entführten zurückgebracht haben." Er bekräftigte außerdem, dass der Gazastreifen nach dem Krieg auch nicht von der Fatah, also der führenden Partei der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, regiert werden dürfe.

Netanjahu: "Stolz, dass ich die Schaffung eines palästinensischen Staates verhindert habe"

Von einem Journalisten danach gefragt, was seine Vision für den Gazastreifen für die Zeit nach dem Krieg ist, antwortete Netanjahu: Der Gazastreifen müsse demilitarisiert werden. Die israelischen Streitkräfte müssten für die Sicherheit verantwortlich sein, weil es niemanden sonst gebe, der die Terrorbekämpfung sicherstelle. Netanjahu fügte noch hinzu: "Ich bin stolz, dass ich die Schaffung eines palästinensischen Staates verhindert habe. Denn heute kann jeder verstehen, wie dieser palästinensische Staat hätte aussehen können, nachdem wir nun den kleinen palästinensischen Staat in Gaza gesehen haben."

Ob es weitere Verhandlungen über einen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln gibt, darauf wollte Netanjahu nicht direkt eingehen. Aber der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, soll sich an diesem Wochenende mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Oslo getroffen haben. Die Hamas meldete sich ebenfalls und nannte einen Waffenstillstand als Bedingung für weitere Verhandlungen. Am späten Abend traf sich dann das Kriegskabinett im Sitz des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Gegenüber, auf dem "Geiselplatz", haben sich zu diesem späten Zeitpunkt schon die Massen zerstreut. Was aber bleibt, ist die lange Tafel mit den mehr als hundert Stühlen, die leer bleiben als Erinnerung an jene Geiseln, die nun schon seit 71 Tagen im Gazastreifen festgehalten werden.