Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Tobias Dirr

Das Wichtigste zum Coronavirus

Trump unterzeichnet neues Corona-Hilfspaket. Mit seiner Unterschrift setzt der amtierende US-Präsident die Hilfen in Kraft und wendet auch eine schon bald drohende Teilschließung der Bundesbehörden ab. In einer Erklärung macht Trump aber aus seinem Unmut über die aus seiner Sicht zu geringe Arbeitslosenunterstützung keinen Hehl. Zudem beklagt er unnötige Ausgaben der Regierung. Die weltweiten Meldungen im Überblick

RKI meldet 10 976 Neuinfektionen. Zudem hat die Zahl der mit oder an dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschand die Grenze von 30 000 überschritten. Die Zahl der Neuinfizierten und der Opfer sind aber nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, da das RKI während der Feiertage und zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete. Die Meldungen aus Deutschland

Was heute sonst noch wichtig ist

Handelsvertrag zwischen EU und Großbritannien muss letzte Hürden nehmen. Das historische Abkommen soll innerhalb von zwei Tagen von allen Mitgliedstaaten gebilligt werden. Dies dürfte aber nicht verhindern, dass er pünktlich in Kraft tritt. An diesem Montag wollen die EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten bei einem Treffen in Brüssel beschließen, das Zustimmungsverfahren anzustoßen. Von SZ-Autoren

EXKLUSIV Grüne planen Umbau der Deutschen Bahn. Mehr Fernzüge zwischen mehr Großstädten, 3000 Kilometer an wiederbelebten Trassen und die Sanierung von 5700 Bahnhöfen. So lauten die Eckpunkte des Programms, mit denen die Partei Reisen mit dem Zug fördern will. Auf das bisherige 150-Milliarden-Euro-Programm setzen die Grünen noch einmal 20 Milliarden Euro drauf. Die Details von Markus Balser

Haftbefehle nach Schießerei in Berlin-Kreuzberg erlassen. Diese ergingen gegen zwei Männer, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilte. Beide Tatverdächtige seien schwer verletzt im Krankenhaus. Am Samstag waren am frühen Morgen die Schüsse gefallen. Die Staatsanwaltschaft geht bei der Schießerei von einem Verbrechen im Milieu der Organisierten Kriminalität aus. Zur Meldung

Hauptverdächtiger der Explosion in Nashville ist tot. Der mutmaßliche Täter kam bei der Explosion seines Wohnwagens am ersten Weihnachtsfeiertag ums Leben. Das Motiv hinter der Tat sei weiterhin unklar, erklärten Vertreter der Staatsanwaltschaft und der US-Bundespolizei FBI. Bei der Detonation, der eine Warnung an Anwohner vorausgegangen war, entstand in der Innenstadt massiver Sachschaden, zudem wurden drei Menschen verletzt. Zur Nachricht

Clemens als erster Deutscher im Achtelfinale der Darts-WM. Der 37-Jährige besiegt in London den schottischen Titelverteidiger Wright mit 4:3. Die Nummer 31 der Weltrangliste trifft am Mittwoch auf den Polen Ratajski. Zu den Einzelheiten

Was wichtig wird

Auftakt zur Vierschanzentournee. Am Montag beginnt trotz Pandemie das alljährliche Skispring-Event in Oberstdorf. Im Gesamtweltcup führt derzeit der Norweger Halvor Egner Granerud vor Markus Eisenbichler (Deutschland) und Robert Johansson (ebenfalls Norwegen). Die weiteren Springen finden in Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen und Innsbruck statt.

Frühstücksflocke

Fast Food aus der Antike. Archäologen finden in Pompeji eine sensationell gut erhaltene Imbissbude, mitsamt Essensresten - ein Vorgeschmack auf die moderne mediterrane Küche. Von Oliver Meiler