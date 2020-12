Der mutmaßliche Urheber der gewaltigen Explosion in der US-Stadt Nashville ist nach Behördenangaben tot. Er sei bei der wohl von ihm herbeiführten Detonation eines Wohnmobils umgekommen, teilten FBI-Vertreter am Sonntag mit. Offenbar habe der Mann allein gehandelt.

Das Motiv für die Tat am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags sei aber noch unklar, hieß es. DNA-Material und andere Beweise führten Ermittler auf die Spur des Hauptverdächtigen, der als Anthony Quinn Warner identifiziert wurde.

Zudem erhielt die Polizei Hunderte Hinweise aus der Bevölkerung. Am Wochenende wurde bereits bekannt, dass zu Warner ermittelt werde. Er hat nach Behördenangaben Erfahrung im Umgang mit Elektronik und Alarmsystemen und arbeitete als IT-Berater für einen Immobilienmakler in Nashville.

Am Samstag rückten Einsatzkräfte zu dessen Haus aus. Zur Explosion kam es am Freitagmorgen, drei Personen wurden verletzt. Dutzende Gebäude wurden beschädigt, darunter jenes des Telekommunikationskonzerns AT&T.

In der Folge brachen Telefonverbindungen in etlichen Südstaaten zusammen, davon betroffen waren auch die Polizei und Krankenhäuser. Ob es sich möglicherweise um einen Angriff auf AT&T gehandelt hat, wurde noch untersucht.

Vor der Explosion gab es eine Warnung

Bevor das Wohnmobil in die Luft ging, ertönte auf der Straße eine Sprachaufnahme als Warnung. Diese war am frühen Weihnachtsmorgen menschenleer. In der Aufnahme wurden Personen in der Nähe aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.