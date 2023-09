Zuletzt hat Deutschland immer öfter einen eher zweifelhaften Titel bekommen: Der "kranke Mann Europas". Wegen der aktuell schlechten Wirtschaftslage. Und es stimmt: Deutschland steckt in einer Rezession, das Wachstum schwächelt, es herrscht Fachkräftemangel und die Inflation ist weiter hoch. Aber ist die Lage wirklich so dramatisch und sind die Sorgen berechtigt? Das ordnet in dieser Folge SZ-Wirtschaftsexperte Claus Hulverscheidt ein. Er sagt: Es braucht eine große Investitionsagenda - aber die Probleme sind lösbar.