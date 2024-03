Faeser warnt vor Terrorgefahr auch in Deutschland. Die Innenministerin vermutet Islamisten hinter der Terrorattacke in Moskau - von einer Gruppe, die auch hierzulande aktiv sei. Erst diese Woche wurden in Thüringen zwei mutmaßliche Mitglieder eines IS-Ablegers verhaftet. Angesichts der Bedrohungslage fordert sie Finanzminister Lindner auf, ihren Etat von Kürzungen auszunehmen. Zum Artikel

"Unser Leben hat sich in eine Hölle verwandelt". Nach dem Massaker in einer Konzerthalle am Rand der russischen Hauptstadt trauert das ganze Land. Die Behörden versuchen, mögliche Versäumnisse mit Härte zu kompensieren. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Tat von Moskau ist ein Angriff auf Putins Autorität (SZ Plus)

Wer steckt hinter dem Anschlag? Viele Spuren deuten auf das Terrornetzwerk Islamischer Staat und vor allem auf seinen afghanischen Ableger hin. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB beschuldigt weiterhin die Ukraine als Drahtzieherin des Terrorakts. Kiew weist die Anschuldigungen als "absurd" zurück. Eine lose IS-Verbindung in die Ukraine könnte Anlass geben zu möglichen Spekulationen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten im Überblick

Israel startet neuen Militäreinsatz in Chan Junis. Ziel der Operation sei es, "Terror-Infrastruktur zu zerstören und Terroristen auszuschalten", schreibt das israelische Militär. Der Rote Halbmond berichtet, israelische Truppen hätten zwei Krankenhäuser mit Panzern umstellt. Bei den Verhandlungen um die Freilassung der noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln gibt es offenbar Fortschritte. In Tel Aviv sind am Wochenende erneut Tausende auf die Straße gegangen, um gegen Ministerpräsident Netanjahu zu demonstrieren. Zum Nahost-Liveblog

Finanzierung der Bahn-Sanierung gerät in Gefahr. Mitte Juni beginnt die groß angekündigte "Generalsanierung" viel befahrener Bahnstrecken. Der Bund hat dafür 27 Milliarden Euro zugesagt. Doch die Länder blockieren ein wichtiges Gesetz. Nur wenn im Vermittlungsausschuss schnell ein Kompromiss gefunden wird, darf sich der Bund an der Instandhaltung des Schienennetzes finanziell beteiligen. Zum Artikel (SZ Plus)

Russische Rakete dringt in Polens Luftraum ein. Bei einem russischen Angriff auf die Westukraine und Kiew überfliegt ein russischer Marschflugkörper die polnische Grenze. Die Ukraine greift Sewastopol auf der besetzten Krim mit Raketen und Drohnen an. Videos zeigen schwere Explosionen. Zum Ukraine-Liveblog

Union hofft beim Cannabis-Gesetz auf Steinmeier. Der Bundesrat hat dem umstrittenen Gesetz am Freitag zugestimmt. Es sieht vor, dass von April an, wenn auch unter Einhaltung zahlreicher Auflagen, in Deutschland legal Cannabis konsumiert werden kann. CDU und CSU fordern den Bundespräsidenten nun auf, seine Unterschrift zu verweigern. Zum Artikel

Deutschland gewinnt gegen Frankreich. Die Männer-Nationalelf zeigt in Lyon ihr bestes Fußballspiel seit Jahren. Das liegt maßgeblich an Toni Kroos - der von seinen Mitspielern mit Lob überschüttet wird und mit 34 Jahren so sehr als Chef auftritt wie selten zuvor. Zur Analyse (SZ Plus)

DFB-Elf in der Einzelkritik: Schneller Wirtz nicht (SZ Plus)

Sonstige Themen