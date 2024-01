Die " Krise der Demokratie " ist gerade in aller Munde, gern auch mal mit alarmistischem Zungenschlag. Der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel schließt sich diesem Trend nicht an, sondern bevorzugt, neutraler von den "Herausforderungen für die Demokratien" zu reden, und vermeidet modische Kassandrarufe aus den aktuellen Feuilletons. Zu diesem Zweck legt er in seinem Sammelband 15 Aufsätze aus den vergangenen 20 Jahren zur Gegenwart und Zukunft der Demokratie vor, wobei er die Beiträge für den Druck aktualisiert und ergänzt hat.

Die Aufsätze gruppieren sich in drei Abschnitte mit je fünf Beiträgen um die Themen "Herrschaft", "Krise" und "Ambivalenz". In recht elementarer und epischer Breite, die fast kein Problem auslässt, geht Merkel vor und behandelt in einem Aufsatz etwa die Frage "Was ist Demokratie?" und beginnt schulmäßig mit der Antike und dem trivialen Hinweis, dass der Begriff Volksherrschaft mit Volk nicht etwa auf ein ethnisch gefasstes Substrat abhebt, sondern auf die Rechtsgleichheit von männlichen Vollbürgern. Damit ist im Prinzip, wenn auch noch lange nicht faktisch, die genuine Zusammengehörigkeit von Rechtsstaat und Demokratie gesetzt, wie sie erst im 20. Jahrhundert in einigen Gegenden der Welt selektiv realisiert wurde.

Direkte Demokratie verhindert Schnellschüsse

Ein nicht geringer Vorteil des Konzepts der direkten Demokratie mit einem ausgebauten System von "Volksrechten" (Plebisziten, Referenden und Initiativen), wie es in der Schweiz besteht, oft übersehen und grob missachtet, liegt nicht zuletzt darin, dass in einem solchen System langsamer und weniger regiert wird. Jeder legislatorische Schnellschuss der Regierung riskiert, dass er durch oppositionelle Kräfte aus dem Parlament oder aus der Gesellschaft mit einem Referendum blockiert und im Fall eines Erfolgs der Volksabstimmung sofort korrigiert wird. Dagegen ist die langfristige Wirkung beschleunigter Verfahren in Not- und Krisenzeiten in vielen Fällen erst verspätet rational abschätzbar, weil etwa situativ notwendig beschleunigte Waffenlieferungen an bedrohte und angegriffene Demokratien wie die jüngsten Waffenlieferungen in die Ukraine noch nicht absehbar sind und sich in beruhigten Zeiten auch als Fehler oder Bumerang herausstellen können.

In einem anderen Aufsatz verweist Merkel auf die sachdienlich nötige Unterscheidung von "Herausforderungen" und "Krisenursachen" aus Gründen eben solcher objektiven Ungleichzeitigkeiten, denn Demokratien sind nicht nur in Krisenzeiten dynamische Systeme. Das bedeutet auch, dass sich die Bedrohungen verändern. Dies zeigte sich etwa während der jüngsten Pandemie, als sich - im Gegensatz zu den Absichten - die Modelle und Prognosen der Statistiker und Epidemiologen den politischen Entscheidern wegen jener Ungleichzeitigkeiten mehr Probleme bereiteten als Hilfe und Unterstützung gewährten.

Anfang und Ende der Krise sind oft kaum erkennbar

Die zeitliche Differenzierung zwischen akuten und latenten Krisen gibt nur pragmatische Hinweise auf die Fragen, wann und wie sich eine Krise der Demokratie anbahnt. Für eine theoretisch-systematische Antwort fehlt die Basis, denn dafür hängt alles davon ab, was man unter dem Begriff einer "stabilen Demokratie" in dynamischen Zeiten versteht. Dasselbe gilt auch für eine Definition von Demokratie und Demokratiekrise. Referenzmodelle sind definitiv immer lückenhaft und/oder von historisch spezifischen Konstellationen abhängig.

Detailansicht öffnen Wolfgang Merkel: Im Zwielicht. Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert. Campus-Verlag, Frankfurt 2023. 381 Seiten, 39 Euro. E-Book: 35,99 Euro. (Foto: Campus)

Plausibel ist die These, dass die Wirtschaftskrise von 2008 und der Durchmarsch von neoliberalen Standards nicht nur den Kapitalismus, sondern auch die Demokratie tangiert, während der Finanzkapitalismus floriert und die Profite steigen. Das damit verbundene Wachstum der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit bedroht Rechtsstaat und Demokratie, denn die Partizipation daran ist unmittelbar an die Gleichheit gebunden, wie empirische Studien deutlich machen. Ebenso deutlich ist, dass Hedgefonds, Hightech-Multis und Spekulanten aller Art den Staat sowie seine Steuerungsfähigkeiten geschwächt haben und weiterhin schwächen. Die Stellschrauben für eine Kursänderung haben sich weitgehend als funktionslos (Blockaden für Steuererhöhungen) oder kontraproduktiv (Schuldengrenze) erwiesen.

Pandemie-Politik à la Carl Schmitt

In den analytisch überzeugendsten Kapiteln beschäftigt sich Merkel mit dem Umgang der Politik (Parlamente, Regierung und Medien) mit der jüngsten Pandemie. Im Gegensatz zum Ergebnis in der Schlussbilanz - weniger Tote im internationalen Vergleich - schneidet die deutsche Politik schlecht ab. Das Parlament verabschiedete sich und überließ das Feld zu lange der Exekutive und den Gerichten, als ginge es darum, das Diktum von Carl Schmitt, "Die Exekutive dekretierte, die Legislative sekundierte", zu bestätigen: Mit der dünnen Legitimation des "Gesetzes zum Schutz vor Infektionen" und dem fragwürdigen Bezug auf Artikel 1 des Grundgesetzes wurden andere Grundrechte suspendiert, obwohl die Lockdown-Politik Tausende Existenzen in der freien Wirtschaft zumindest zeitweise und ohne sofort wirksame Hilfe ruinierte. Einzig ein konservativer ehemaliger Minister erhob öffentlich, aber vergeblich Einspruch gegen die vermeintlich alternativlose Politik, die von der Parlamentsmehrheit, der Regierung und dem von der Verfassung nicht vorgesehenen Gremium der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder sowie gegen vereinzelte Stimmen in den Medien sanktioniert wurde.

Erst im November 2022 zog das Bundesverfassungsgericht die Notbremse und erklärte die kalte Suspendierung von Grundrechten als verfassungswidrig. Wolfgang Merkel stellt dazu fest: "Illiberale Politiken schützen die Demokratie nicht, sondern ruinieren sie." Insgesamt überzeugen einzelne Kapitel, das ganze Buch jedoch nicht.