Es soll jetzt also härter zugepackt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Rückführungsoffensive angekündigt und mehr Tempo bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. An diesem Mittwoch will Bundesinnenminister Nancy Faeser (ebenfalls SPD) nun diese Ankündigung mit Inhalten füllen. Im Kabinett soll das "Rückführungsverbesserungsgesetz" beschlossen werden. Es ist nach Horst Seehofers "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" der nächste Versuch einer Bundesregierung , Abschiebungen zu beschleunigen in Deutschland. Ein Spaziergang wird die Sache nicht.

Faesers Gesetz sieht vor, Behörden und Polizei den Zugriff auf ausreisepflichtige Asylbewerber zu erleichtern und damit zu verhindern, dass sie kurz vor einer Abschiebung abtauchen. Denn zwei von drei Rückführungen scheitern in Deutschland, oft weil die Betreffenden nicht mehr aufzufinden sind. Zu den Plänen der Ministerin gehört es unter anderem, ausreisepflichtige Asylbewerber länger als bisher im Ausreisegewahrsam festhalten zu können, also auf der letzten Etappe vor dem Rückflug. Der Aufenthalt soll 28 Tage dauern können statt bisher zehn.

Die allermeisten Asylbewerber legen bei der Einreise keine gültigen Personaldokumente vor, Schätzungen zufolge sind es mehr als 80 Prozent. Behörden sollen deshalb neue Zugriffsrechte bei der Feststellung der Identität von Geflüchteten bekommen. In Gemeinschaftsunterkünften sollen Polizistinnen und Polizisten in Zukunft auch Nachbarwohnungen betreten können, falls sie einen Abschiebekandidaten dort vermuten. Bisher war das nicht erlaubt. Auch sollen Wohnungen - anders als bisher - nach Datenträgern und Personaldokumenten durchsucht werden dürfen, um Namen und Herkunft zu klären. Wer gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote verstößt, etwa weil er schon mal ausgewiesen wurde und ein Wiedereinreiseverbot hat, kann nach Faesers Entwurf in Abschiebehaft kommen.

Zwei von drei Rückführungen scheitern, oft weil die Betreffenden nicht zu finden sind

Zur "Entlastung von Ausländerbehörden" sieht der Gesetzentwurf außerdem vor, dass vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber nicht mehr wie bisher über eine bevorstehende Abschiebung informiert werden müssen. Die Ankündigungspflicht von drei Monaten soll entfallen, wenn ein Asylbewerber länger als ein Jahr in Deutschland geduldet wurde und keine Kinder unter zwölf Jahren hat.

Ein weiterer Punkt: mehr Härte gegen Schleuser und Straftäter. Eine mindestens einjährige Freiheitsstrafe "wegen des Einschleusens von Ausländern" soll in Zukunft als "besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse" gelten. Und wenn "konkrete Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen", dass ein Asylbewerber Kontakte zur Organisierten Kriminalität hat, soll er auch bei eingestelltem Ermittlungsverfahren und ohne rechtskräftige Verurteilung abgeschoben werden dürfen, also ohne eine weitere gerichtliche Prüfung, ob die Anschuldigungen zutreffen.

Wenig überraschend stößt Faesers "Rückführungsverbesserungsgesetz" bei Sozialverbänden und Flüchtlingsinitiativen auf Protest. "Mit diesem Gesetzentwurf wird natürlich rein gar nichts verbessert. Vielmehr wird die Entrechtung in Deutschland lebender Menschen vorangetrieben", erklärt etwa der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. Neben der Ausweitung von Inhaftierung drohe Geflüchteten die "Ausweitung überfallartiger Überraschungsabschiebungen". Auch der kirchliche Flüchtlingshilfeverein Matteo aus Bayern warnt vor Faesers Vorhaben. "Razzien in allen Räumen der Heime oder Camps stellen einen schweren Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung dar, sind in der Wirkung auf oft traumatisierte Flüchtlinge schrecklich und nicht akzeptabel", so der Vereinsvorsitzende Stephan Reichel. Die Durchsuchung von Akten und Datenträgern bei unschuldigen Schutzsuchenden sei "nicht verhältnismäßig".

Einwände kommen aber auch aus den Bundesländern. Denn zuständig für die Durchführung von Abschiebungen sind die Länder. Hier wächst die Befürchtung, dass gar nicht einzulösen ist, was die Bundesregierung in Aussicht stellt - und dass Faesers Rückführungsgesetz am Ende vor allem Enttäuschung nach sich ziehen wird. Denn von den rund 1,5 Millionen Schutzsuchenden, die Ende Juni 2023 in Deutschland lebten, können etwa 80 Prozent ohnehin nicht zurückgeschickt werden, weil sie aus Staaten stammen, in denen Verbrecher regieren oder Kriege toben. Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia, Eritrea - wer aus diesen Ländern kommt, hat sehr gute Chancen, bis auf Weiteres in Deutschland bleiben zu können. Das schreibt auch die Genfer Flüchtlingskonvention vor. Die nächste Gruppe, das sind laut Bundesinnenministerium rund 170 000 abgelehnte und vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber, die das Land eigentlich verlassen müssten. Die allermeisten von ihnen werden aber geduldet, weil sie krank sind, weil Kinder kurz vorm Schulabschluss stehen oder das Herkunftsland ihre Rückkehr verhindert. Auch hier wird sich also wenig bewegen. Mit anderen Worten: Die Gruppe derer, die wegen härterer Abschieberegeln wirklich das Land verlassen werden, dürfte überschaubar bleiben.

Und was ist eigentlich mit der geplanten Lockerung von Arbeitsverboten?

Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) gehört zu denen, die inzwischen vor überhöhten Erwartungen warnen. Er hält die Ankündigungen aus Berlin, mehr und schneller abzuschieben, für Irreführung. Auch die Erwartungen an Rückführungsabkommen mit Herkunftsstaaten seien überhöht. Eine erhebliche Reduzierung der Asylbewerberzahlen in Deutschland sei mit solchen Maßnahmen der Bundesregierung nicht zu erreichen. "Wir hatten in NRW immer recht gute Zahlen bei den Abschiebungen. Aber auch wenn es viel ist, ist es marginal", sagte Reul der Süddeutschen Zeitung. "Wir wecken Erwartungen, und wir wissen: Wir können sie nicht erfüllen. Deshalb regt mich sehr auf, was da aus Berlin kommt. Die reine Show."

Für Debatten innerhalb der Bundesregierung sorgt aber auch der zweite Teil des angekündigten Migrationspakets. Denn geplant ist - neben schärferen Abschieberegeln - auch eine Lockerung von Arbeitsverboten für Asylbewerber. Die allermeisten von ihnen dürfen bisher frühestens nach neun Monaten erwerbstätig werden. Diese Frist soll nun auf sechs Monate verkürzt werden - sofern die Person nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder bei der Identität getrickst hat.

Vor allem SPD und Grüne dringen auf diesen Teil des Reformpakets, weil Asylbewerbern mit Bleibeperspektive den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden soll und in vielen Betrieben in Deutschland längst Arbeitskräfte fehlen. Ein Gesetzentwurf zur Lockerung der Arbeitsverbote ist fertig, eigentlich sollte er zusammen mit dem Rückführungsgesetz ins Kabinett. Eine Einigung stand zuletzt aber noch aus. Man sei auf gutem Weg, hieß es am Montag im Umfeld von Wirtschaftsminister Robert Habeck, der für die Grünen das Migrationspaket aushandelt. Auf eine Woche mehr oder weniger komme es da nicht mehr an.