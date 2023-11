Es soll ein Programm gegen Lebenszeitverschwendung werden und ein Mittel gegen den Volkszorn: Asylbewerber in Deutschland sollen schneller als bisher eine bezahlte Tätigkeit aufnehmen können, um früher von staatlicher Stütze loszukommen. Aber auch Menschen, die mit einer Duldung in Deutschland leben, sollen in der Regel eine Arbeitserlaubnis bekommen - nicht nur, wenn die Ausländerbehörde nach Ermessen zustimmt. Das hat das Bundeskabinett in Berlin am Mittwoch beschlossen.