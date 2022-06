Von Max Ferstl

Michael Ballweg, der Gründer der sogenannten "Querdenken"-Bewegung, ist am Mittwoch in Stuttgart vorläufig festgenommen worden. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Ermittlerkreisen. Es geht um den Verdacht des Betrugs und der Geldwäsche. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, seit Mai 2020 "durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben zu haben und hierbei die Zuwendenden über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben", wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte.

Beamte haben am Mittwochvormittag zwei Wohnungen und Geschäftsräume in Stuttgart durchsucht. Dabei wurde laut Mitteilung Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird. Nach den bisherigen Ermittlungen geht es um einen höheren sechsstelligen Betrag, den Ballweg "zweckwidrig für sich verwendet" haben soll. Gegen den 47-Jährigen ist Haftbefehl beantragt worden, über den noch am Mittwochabend ein Richter entscheiden soll.

Ballweg gilt als Urheber der "Querdenken"-Szene. Er hatte Mitte April 2020 in Stuttgart zur ersten angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. In den folgenden Monaten gründeten sich an vielen Orten lokale Gruppen, die unter dem Schlagwort "Querdenken" gegen die Corona-Politik protestierten.