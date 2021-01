Angela Merkel am Donnerstag auf dem Weg zur Bundespressekonferenz. "Meine Perspektive ist mitten im Leben", sagt sie, wenn man sie nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft fragt.

Angela Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft schon einiges erlebt, aber härter als Trump und Corona geht es wohl kaum. Es könnte also vieles besser werden, jetzt, wo für sie bald Schluss ist.

Von Nico Fried, Berlin

Es ist der 21. Januar 2021, aber wenn er endet, wird Angela Merkel nicht zu sich selbst sagen, so, das war jetzt mein letzter 21. Januar im Amt. Auch nicht, wenn der 22. Januar vorbei ist. So denke sie nicht, behauptet die Kanzlerin, dafür habe sie zu wenig Zeit. Und überhaupt: Alles nun in Verbindung zu bringen mit dem sich allmählich nähernden Ende ihrer Kanzlerschaft, das sei sowieso vor allem eine Perspektive von Journalisten. "Meine Perspektive ist mitten im Leben und möglichst gut regieren."