Bei ihrem wohl letzten Besuch als Bundeskanzlerin in den USA geht es Merkel nicht bloß um den Abschied. Sondern ausdrücklich auch darum, was bleibt.

Von Christian Zaschke, Washington

Es dürfte einer der seltsameren Besuche von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington gewesen sein. Sie war schon oft in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten und ebenso oft im Weißen Haus. Sogar so oft, dass US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Scherz sagte, sie sei vermutlich öfter im Oval Office gewesen, dem Präsidentenbüro, als er selbst.