Interview von Kathrin Müller-Lancé

Man bekommt in diesem Sommer schnell das Gefühl, dass die Gesellschaft so zerrissen ist wie lange nicht mehr. Die Umfragewerte der AfD steigen, in Thüringen stellt die Partei nun einen Landrat, in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeister. Gleichzeitig kleben sich Klimaaktivisten auf den Straßen der Republik fest und kämpfen mit Lkw-Fahrern um die Deutungshoheit. Ein Team des Mercator Forum Migration und Demokratie (Midem) an der TU Dresden hat in einer Studie die Polarisierung in zehn europäischen Ländern untersucht. Hans Vorländer, Mitautor der Studie und Direktor des Midem, erklärt, warum die deutsche Gesellschaft weniger gespalten ist als vermutet - bis auf eine Ausnahme.