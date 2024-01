Geopolitisch hat sich viel zusammen gebraut am Horizont der Malediven . Dass der Archipel im Indischen Ozean traditionell als Sehnsuchtsort für stressgeplagte Wohlstandsmenschen herhält, lenkt davon ab, dass er wachsenden Begehrlichkeiten aus der Nachbarschaft ausgesetzt ist: Indien will die Malediven eng in seine Sicherheitspolitik einbinden. Doch Delhi konkurriert mit Peking, das zwar viel weiter entfernt liegt, aber seinen Einfluss weiter ausbaut.

Gerade in diesen Tagen gibt es heftige Spannungen rund um die tropischen Inseln. Begonnen hat es mit einem bizarren Streit um Fotos des indischen Premiers Narendra Modi. Der Ärger ist so weit eskaliert, dass schrille indische Boykottaufrufe gegen die Malediven die Debatte dominieren. Ausgerechnet in dieser Woche ist dann auch noch der Präsident der Malediven, Mohamed Muizzu, zum fünftägigen Staatsbesuch nach Peking geflogen, wo ihm Präsident Xi Jinping bis Freitag den roten Teppich ausgerollt hat. Das hat die indischen Gemüter kaum beruhigt.

Möchte der indische Regierungschef gezielt Urlauber von den Malediven abwerben?

Aber der Reihe nach: Zunächst tauchten am 4. Januar Fotos auf, die Modi an einem Sandstrand zeigten; sie waren, wie immer, sorgsam inszeniert und kamen über seinen offiziellen Kanal bei X in Umlauf. Mal saß der bärtige Premier auf einem geflochtenen Stuhl und blickte sinnierend übers Meer; mal spazierte er in Flipflops über den Strand; auch mit Maske und Schnorchel ließ Modi sich ablichten, bereit abzutauchen, um die Schätze der Unterwasserwelt zu erkunden.

Nun waren das allerdings keine Werbefotos für die Malediven, sie rückten vielmehr die wenig bekannte indische Inselgruppe der Lakkadiven (Lakshadweep) vor Kerala in den Blick. Auf den Malediven sahen manche den Auftritt Modis mit Argwohn. Für den Inselstaat ist der Tourismus existenziell, es gab Spekulationen. Hatte der indische Regierungschef eine Kampagne gestartet, um Urlauber von den Malediven abzuwerben? Oder wollte er nur zeigen, welche Druckmittel er hat?

Seit der Pandemie sind indische Touristen ein wichtiger Faktor für Male, aus keinem anderen Land kommen derzeit mehr Gäste. Aber die Beziehungen zu Indien sind nicht einfach, zumal im Herbst Mohamed Muizzu, ein China-freundlicher Präsident, die Wahl in Male gewann.

Drei junge Vizeminister in Male regierten dann auf Modis Strandwerbung mit Posts, die später wieder gelöscht wurden. Da waren Hohn und Hetze aber schon in der Welt, in den Posts war Modi als "Clown", als "Terrorist" und als "Marionette Israels" verunglimpft worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Dazu muss man auch wissen, dass Modi, als erster indischer Premier, von der traditionellen Patronage für die Palästinenser abgerückt ist und auf engere Beziehungen zu Israel setzt. Auf den Malediven, wo überwiegend Muslime leben, hat der Schwenk Befremden ausgelöst.

In Indien kommt es zu nationalistischen Reaktionen, sogar zu Boykottaufrufen

Die verbalen Attacken aus Male wiederum lösten in Indien eine Flut nationalistischer Reaktionen aus, die in Boykottaufrufen gipfelten. Eine führende Reiseplattform cancelte alle Trips nach Male. Die maledivische Regierung sah sich gezwungen, die Vizeminister zu entlassen, sie versicherte, die drei hätten persönliche Ansichten geäußert, was nicht die Haltung Males widerspiegele.

Das minderte die Verstimmung aber nur wenig, zumal die Inder nun misstrauisch nach Peking blickten, wo Präsident Muizzu mit allen Ehren empfangen wurde. Angesichts der Verwerfungen dürfte der Präsident jetzt umso mehr versuchen, chinesische Touristen anzulocken. Dass ein von vielen Indern getragener Boykott katastrophale Auswirkungen auf den Inselstaat hätte, ist offenkundig. Der frühere maledivische Außenminister Ahmed Shaheed warnte laut Nachrichtenagentur AP: "Die Regierung der Malediven kann sich einen Knatsch mit Indien nicht leisten, das wird ein ökonomischer Suizid sein".

So äußerten Bewohner der Malediven in Medienberichten ihre Sorgen um die Wirtschaft. Andererseits sind die Befindlichkeiten kompliziert. Denn Muizzu triumphierte bei der Wahl, gerade weil er mit dem Slogan "India Out" warb, er ritt eine populäre Welle, wonach Delhi die Souveränität Males bedrohe. Muizzu hatte seinen Wählern versprochen, die Präsenz des indischen Militärs auf den Malediven zu beenden. 77 Soldaten soll Delhi stationiert haben. Und nun spaltet der Krieg in Gaza beide Regierungen weiter.

Peking warnt vor "externen Einmischungen auf den Malediven" - und meint Indien

Aber auch Indien kann sich schlechte Beziehungen langfristig kaum leisten. Ein Editorial in der Zeitung The Hindu warnte "vor Boykottaufrufen und hypernationalistischer Rhetorik". Beide Seiten müssten sich jetzt erstmals zurücknehmen.

Unterdessen hieß es aus Peking, dass die Malediven und China ihre Kooperation ausbauen. China nannte Indien nicht beim Namen, aber es war klar, wer gemeint war, als Peking vor "externen Einmischungen auf den Malediven" warnte. China wolle Male dabei unterstützen, "seine volle Souveränität aufrechtzuerhalten".

Die staatlich gesteuerte Global Times berichtete, dass es mehr direkte Flugverbindungen nach Male geben werde, auch sei zu erwarten, dass sich der chinesische Tourismus wieder steigere. Und beide Seiten könnten erkunden, wie sie die "maritime Ökonomie" weiterentwickeln. Das klingt erst mal unverfänglich, doch die Ankündigung maritimer Aktivitäten dürfte Indien beunruhigen.

In Delhi werden sie jedes chinesische Wort dazu wägen und deuten. Die Rivalität im Indischen Ozean, sie ist sehr lebendig.