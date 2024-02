Deutschland will der geplanten EU-Verordnung zu schärferen CO₂-Standards für Lkws nun doch zustimmen. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen. Demnach haben sich die Koalitionäre unmittelbar vor der am Freitagnachmittag geplanten Abstimmung doch noch geeinigt. Es heißt, die Bundesregierung habe der EU-Kommission einen Vermittlungsvorschlag gemacht, den diese angenommen habe.

Demzufolge soll die Verordnung um ein für die FDP wichtiges Detail ergänzt werden. Geplant sei in Abstimmung mit anderen EU-Staaten eine Art Protokollnotiz oder Fußnote zum Einsatz sogenannter E-Fuels, die aber den Kern des Vorhabens nicht verändern werde: Lastwagen, die nachweislich nur mit E-Fuels betankt werden könnten, sollen demnach in der EU unbefristet zugelassen werden. Das schaffe einerseits die von Herstellern und Spediteuren geforderte Planungssicherheit, gewährleiste aber andererseits eine Rechtssicherheit für die Hersteller von klimaneutralen Kraftstoffen.

Optimismus trotz verhärteter Fronten

Die Ergänzung ist ein massives Eingeständnis sowohl der Ampelkoalitionäre als auch der EU-Kommission gegenüber der FDP. Die hatte sich zuvor völlig überraschend in letzter Minute gegen die fertig ausgehandelte Verordnung zu den neuen CO₂-Grenzwerten gestellt und damit sowohl die Koalitionspartner in Berlin als auch Teile der Branche vor den Kopf gestoßen. Die FDP argumentierte, neben Elektroantrieb und Wasserstoff seien auch klimaneutrale Kraftstoffe ein wichtiger Baustein, um in der EU CO₂-Neutralität zu erreichen. Das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium bevorzuge daher eine Regelung, die auch Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe (kurz: E-Fuels) bei der Anrechnung auf die Flottenzielwerte berücksichtigt.

Nach Bekanntwerden der FDP-Blockade hatte es am Donnerstag ein eilig anberaumtes Treffen zwischen Vertretern mehrerer Bundesministerien und der Automobilbranche im Bundeskanzleramt gegeben. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören war, brachte es jedoch zunächst keinen Durchbruch - im Gegenteil. Teilnehmer berichten von verhärteten Fronten. So habe die Mehrheit der anwesenden Vertreter von Herstellern und Zulieferern die Bundesregierung klar dazu aufgefordert, den neuen Flottengrenzwerten zuzustimmen. Die Lkw-Käufer bräuchten Planungssicherheit, sonst zögerten sie beim Kauf von E-Lastwagen.

Dennoch signalisierten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, am Donnerstagnachmittag Optimismus, dass eine Lösung kurz vor der entscheidenden Abstimmung in Brüssel noch möglich wäre. Verkehrsminister Volker Wissing sei demnach unter gewissen Bedingungen bereit gewesen, seinen Widerstand gegen die EU-Verordnung aufzugeben. Im "ZDF-Morgenmagazin" machte Wissing am Freitag noch einmal seinen Standpunkt klar: "Man kann nicht eine Regelung unterstützen, die sagt: Wir schaffen Planungssicherheit für die Elektromobilität und keinerlei Planungssicherheit für E-Fuels", sagte er.

Am 19. Januar hatten sich EU-Parlament und -Rat auf die neuen CO₂-Standards für schwere Nutzfahrzeuge geeinigt, die von 2030 an auf den Markt kommen. So sollen ihre Emissionen von 2030 an um 45 Prozent (statt wie bisher 30 Prozent), von 2035 an um 65 Prozent und nach 2040 um 90 Prozent gegenüber 2019 gesenkt werden. Das soll neben Lkws für Busse gelten und nach 2035 auch für Arbeitsfahrzeuge wie Müllwagen oder Betonmischer. Neue Stadtbusse sollen die Vorgabe von 90 Prozent sogar schon von 2030 an erfüllen und müssten bis 2035 komplett emissionsfrei sein.