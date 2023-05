Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg: Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitglieder der "Letzten Generation" wurden am Mittwoch 15 Wohnungen in sieben Bundesländern durchsucht.

Von Christoph Koopmann

Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsuchen Polizisten in Bayern und sechs weiteren Bundesländern die Wohnungen von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation". Es geht um einen Verdacht, der in den vergangenen Tagen schon mehrfach zum Thema geworden ist: die Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen sieben Beschuldigte zwischen 22 und 38 Jahren.

Festnahmen gab es nach Angaben der Ermittler keine. Allerdings froren die Fahnder Vermögen ein, beschlagnahmten Konten - und schalteten auch die Website der Klimagruppe ab, wie diese am Vormittag twitterte. Die Razzia kommt mitten in eine juristische und öffentliche Diskussion darüber, ob die "Letzte Generation" tatsächlich eine kriminelle Vereinigung ist oder nicht. Bisher gibt es zwar mehrere Ermittlungsverfahren und juristische Prüfungen wegen des Vorwurfs, aber keine Urteile - die gab es bisher nur wegen der Straßenblockaden selbst.

Bei einer Spendenaktion sollen mindestens 1,4 Millionen Euro zusammengekommen sein

Die bayerischen Terrorermittler leiten ihren Verdacht nun aus der Finanzierung der Gruppe und der Aktionen her. Die Fahnder werfen den Beschuldigten vor, "eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die 'Letzte Generation' organisiert" zu haben. Diese Spendenkampagne hätten die Beschuldigten über die Homepage der Gruppe beworben, wodurch bisher mindestens 1,4 Millionen Euro zusammengekommen seien. "Dieses Geld wurde nach den bisherigen Erkenntnissen überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten der Vereinigung eingesetzt", teilten die Ermittler am Mittwochmorgen mit. Um welche Straftaten genau es sich dabei handeln soll, gab die Generalstaatsanwaltschaft nicht bekannt - lediglich, dass sie zwei Beschuldigten zusätzlich vorwirft, dass sie im April 2022 die Ölpipeline Triest-Ingolstadt sabotieren wollten.

Erst vor wenigen Tagen hat Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) ihr Haus beauftragt, zu prüfen, ob die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung ist. Leben und Alltag der Menschen in Berlin seien durch die Aktionen der Gruppe erheblich beeinträchtigt, mitunter gefährdet, sagte Badenberg zur Begründung. Man müsse daher "alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen".

In Brandenburg laufen entsprechende Ermittlungen schon seit Monaten. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hatte Mitte Dezember die Wohnungen von elf Aktivisten in mehreren Bundesländern durchsuchen lassen. In dem Verfahren geht es aber nicht um die prominent diskutierten Straßenklebeaktionen der vergangenen Monate oder die Blockade des Flugverkehrs auf dem Airport BER, sondern um mehrmalige Sabotage an einer Erdölraffinerie in Schwedt. Wie bei den Ermittlungen in München geht es auch hier nicht um einen Verdacht gegen die "Letzte Generation" als Ganzes, sondern gegen Einzelpersonen.

Sollten Gerichte der Argumentation der Staatsanwaltschaften folgen, könnte das schwerwiegende Folgen für die Beschuldigten haben. Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung kann mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden, die Unterstützung mit bis zu drei Jahren.