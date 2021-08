Von Roman Deininger, Boris Herrmann und Robert Roßmann, Deutschland

Auf diesen Moment hat Armin Laschet gewartet. Endlich klappt mal was, wo sonst immer nur alles schiefzugehen scheint, was er anpackt. Er wollte sich als Flutkrisenmanager beweisen und musste im falschen Moment lachen. Er wollte seine Wahlkampftour auf einem badischen Weingut beginnen und musste im letzten Moment einsehen, dass ihm das auch nicht als Krisen-Topmanagement ausgelegt worden wäre. Er will endlich die anderen Parteien in die sachpolitische Auseinandersetzung zwingen - und muss sich stattdessen anhören, wie seine Performance in der eigenen Partei benörgelt wird.