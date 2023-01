Von Georg Ismar und Mike Szymanski

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht einen enormen Reformbedarf für die Bundeswehr und will mit einem Maßnahmenpaket die Truppe fit machen für die veränderte Weltlage durch den russischen Krieg in der Ukraine. Ein gutes Jahr nach Amtsantritt hat sie die im Koalitionsvertrag vereinbarte kritische Bestandsaufnahme zum Zustand der Bundeswehr nun vorgelegt. Der Entwurf liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

Der Reformbedarf in der Bundeswehr sei "grundlegend, vielfältig und gewaltig", heißt es in dem 63-seitigen Dokument. Lambrecht sieht "Verkrustungen von Jahrzehnten", die nun aufgebrochen werden müssten. Die Bundeswehr müsse in allen Bereichen besser werden. "Die Bundeswehr wird sich in Zukunft in einem permanenten Zustand fest definierter Einsatzbereitschaft befinden", heißt es hierzu im Bericht. "Strukturen, Abläufe und Verfahren sind in einem umfassenden Umbauprozess darauf auszurichten."

Lambrecht stand zuletzt wegen ihrer Amtsführung und einer missglückten Silvesterbotschaft in der Kritik, was an ihrer Autorität nagte. Aber Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ihr zuletzt den Rücken gestärkt, ebenso hatte SPD-Chefin Esken betont, dass sie zu Lambrecht stehe.

Neu ist, dass die Bundeswehr wieder einen Vorrat beim Großgerät, etwa bei Panzern, anlegen will. Die Bestände an Waffensystemen waren so weit abgebaut worden, dass die Bundeswehr faktisch nicht über einsatzbereites Ersatzgerät verfügt, wenn Großgerät ausfällt. Für Verbände, die in Einsätze geschickt werden, muss in der Truppe Gerät zusammengesucht werden, dies fehlte dann aber an alter Stelle für Übungen und Ausbildung. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass eine Armee im Krieg nur durchhalten kann, wenn sie über Reserven verfügt.

Was und viel Material braucht die Bundeswehr?

Im Mittelpunkt der Planung soll die Frage stehen, welches und wie viel Material die Bundeswehr braucht, um ihre Aufträge zu erfüllen. Daran soll sich orientieren, wo zuerst investiert werden soll. Bei neuen Rüstungsprojekten soll darauf geachtet werden, dass das Gerät unter Einsatzbedingungen zuverlässig funktioniert. Die jüngsten technischen Pannen beim modernen Schützenpanzer Puma zeigen, dass Systeme hochkomplex und wartungsintensiv geworden sind. Die "Robustheit" der Systeme müsse fortan wieder stärker gewichtet werden, wenn es um Beschaffungen geht.

Beim Personal ist geplant, dass die Anzahl bis 2031 weiterhin auf 203 300 Soldatinnen und Soldaten wachsen soll. Das bedeute einen Zuwachs um fast 18 000 Soldatinnen und Soldaten - aber sie sollen sich künftig vor allem auf rein soldatische Aufgaben konzentrieren. Die Zahl der zivilen Beschäftigten soll bis 2027 um rund 5400 auf 73 200 steigen - doch Überalterung und die Konkurrenz durch zivile Arbeitgeber werden als enormes Problem gesehen. Daher soll die "die Ansprache von in der Bundeswehr bisher unterrepräsentierten Zielgruppen" verbessert werden, Bewerbungsprozesse sollen ebenso wie Sicherheitsüberprüfungen beschleunigt und der Quereinstieg erleichtert werden; zudem soll mit Sonderprämien gelockt werden. Für ausscheidende Berufssoldaten sollen bessere zivile Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden. Ferner sollen die bisherigen Anforderungen nach bestimmten Studienabschlüssen von Offizieren des Truppendienstes auf den Prüfstand.

Bundeswehr soll wieder zur Landesverteidigung in der Lage sein

Da Deutschland als Standort im Herzen Europas zunehmend neuen Gefahren ausgesetzt ist und zur Drehscheibe für Nato-Operationen wird, sollen Standorte und Liegenschaften besser für Bedrohungslagen gewappnet werden, etwa durch unabhängige Stromversorgung und eigene digitale Infrastrukturen. Auch Bauvorhaben sollen beschleunigt werden.

Der Investitionsbedarf bis 2034 liegt laut der Wehrbeauftragten Eva Högl bei 20 Milliarden Euro. Das Problem: Die zuständigen Bauverwaltungen in den jeweiligen Bundesländern sind überlastet. Lambrecht will einfache Vorhaben über die Bundeswehr realisieren und den Verwaltungen anbieten, dass dort auch Reservisten aushelfen können. Die Universitäten der Bundeswehr sollen mehr Fachleute ausbilden.

Klar ist, dass die Bundeswehr wieder mehr zur Landes- und Bündnisverteidigung in der Lage sein muss. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte sie sich immer stärker auf Auslandseinsätze konzentrieren müssen. Die Politik hatte dies so vorgegeben. In Folge dieser Entscheidung ist die Bundeswehr drastisch geschrumpft. Heute fehlt es ihr an Personal, Material und Strukturen. Erste Ziele hatte das Ministerium bereits formuliert und teils umgesetzt: Beispielsweise wurde ein neues Führungskommando aufgestellt, das wieder die Landesverteidigung im Blick hat. Bis 2025 sollen alle Soldaten mit moderner Schutzausrüstung ausgestattet werden.