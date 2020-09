Neben erwarteter Gewinne für die Regierungspartei Einiges Russland bei den Kommunalwahlen gibt es auch Überraschungen: In der sibirischen Stadt Tomsk könnte die Putin-Partei ihre Mehrheit in der Ratsversammlung verlieren.

Die Unterstützer des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny haben bei den lokalen Wahlen in Sibirien einige Erfolge errungen. Zwar konnten Kandidaten, die von der Putin-Partei Einiges Russland unterstützt wurden, in zahlreichen Regionen klare Siege verbuchen. Nawalnys Unterstützer gewannen aber Wahlen zur Stadtverwaltung in Nowosibirsk, der gemessen an der Einwohnerzahl drittgrößten Stadt Russlands.

In der überwiegend von Studierenden bewohnten Stadt Tomsk sah es so aus, als ob Einiges Russland seine Mehrheit in der Ratsversammlung verlieren könnte. Ein Mitglied der Tomsker Wahlkommission, Tatjana Doroschenko, sagte, sie könne sich nicht daran erinnern, dass Einiges Russland in den 15 Jahren, in denen sie ihr Amt ausübe, jemals so schlecht abgeschnitten habe.

Nawalny ist derzeit zur ärztlichen Behandlung in Berlin. Er war auf einem innerrussischen Flug kollabiert und ins Koma gefallen. Später wurde er zur Behandlung nach Deutschland gebracht. Ein Labor der Bundeswehr hat nach Angaben der Bundesregierung festgestellt, dass er mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet wurde. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Regierung in Moskau zur Klärung aufgefordert. Der Fall belastet das deutsch-russische Verhältnis.