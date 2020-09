Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Berliner Klinik Charité aus dem Koma erwacht und ansprechbar. Nawalny sei aus dem durch Medikamente künstlich aufrechterhaltenen Koma geholt worden, teilte das Krankenhaus am Montag mit. Der Patient werde schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt.

Die Mediziner wollen allerdings Langzeitfolgen der schweren Vergiftung weiterhin nicht ausschließen. Sie veröffentlichen die Informationen über Nawalnys Gesundheit in Absprache mit dessen Ehefrau, weil sie davon ausgehen, dass es in seinem Sinne ist.

Nawalny war am 20. August während eines Fluges von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Anfänglich wurde er in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandlet, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort hatten die Ärzte vergangene Woche von Anzeichen einer Vergiftung gesprochen hatten. Nach Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr hatte die Bundesregierung am Mittwoch erklärt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen ans dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet worden sei.

Moskau weist jede Verantwortung für die Vergiftung von sich. Der Nachrichtenagentur RIA zufolge gehen russische Ermittler inzwischen einem Mordverdacht nach. Bisher vermisst Russland aber Beweise für eine Straftat und sieht damit auch keinen Anlass für strafrechtliche Ermittlungen.

In Deutschland hat der Vorfall die Debatte über ein mögliches Aus der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 angeheizt.