Von Nico Fried, Berlin

Der Neuling hat ein Geschenk mitgebracht. Armin Laschet, seit knapp zwei Wochen Vorsitzender der CDU, überreicht seinen Koalitionspartnern am Mittwochabend eine Gesamtausgabe der Werke von Heinrich Heine. Der Dichter wurde 1797 in Düsseldorf geboren, jener Stadt, in der Laschet seinen Amtssitz als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat - von daher wirken die Bücher wie ein nahe liegendes Präsent. Aber Heine verfasste am 1. April 1828 auch mal einen Brief, in dem er einem Freund gestand: "Oft habe ich eine Sehnsucht nach der Hauptstadt, nemlich Berlin." Ein versteckter Hinweis des potenziellen Kanzlerkandidaten?

Zum ersten Mal ist der neue CDU-Chef beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt dabei. Angela Merkel, die von hier aus seit mehr als 15 Jahren regiert, empfängt an diesem Abend gleich drei ihrer möglichen Nachfolger. Neben Laschet ist auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder zugegen, außerdem Finanzminister Olaf Scholz, der einzige, der den Titel Kanzlerkandidat schon offiziell trägt, allerdings ohne dass diese Nominierung für seine SPD im Umfragetief irgendetwas zum Besseren gewendet hätte. Es ist das erste Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD in diesem Jahr. Und dem Ergebnis wird man später anmerken, dass 2021 mehrere Landtagswahlen und die Bundestagswahl warten: Die Sitzung dauert nur viereinhalb Stunden, aber sie kostet mehrere Milliarden Euro.

Corona hat den Zeitplan der großen Koalition verändert. Das letzte Treffen der Partei- und Fraktionsspitzen liegt Monate zurück, stattdessen tagte Merkel immer wieder mit den Länderchefs, um das weitere Vorgehen gegen die Pandemie zu beraten. Für die Union hatte das den Vorteil, dass Söder und Laschet als Ministerpräsidenten stets mit in den Videokonferenzen saßen, wenn die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, genauso wie die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, allerdings in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin.

Für die SPD hingegen war neben den Ministerpräsidenten nur Olaf Scholz dabei, der aber immer wieder mal dadurch auffiel, dass er wenig sagte - beim letzten Treffen, dem sogenannten Impfgipfel, sogar gar nichts. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mussten ganz draußen bleiben. Vor allem aber waren auch die Fraktionsführungen stets abwesend, was ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass der Vorsitzende der Unions-Abgeordneten, Ralph Brinkhaus, wiederholt deutlich gegen die Bund-Länder-Runden wetterte und daran erinnerte, wer der Gesetzgeber im Land sei.

An diesem Abend nun kommt man wieder einmal zusammen - und zwar im Wortsinne: Die Sitzung im Kanzleramt findet nicht per Videokonferenz statt, sondern in physischer Präsenz. Vor allem SPD und CSU haben vorab schon öffentlich ihre Wünsche formuliert: Die Sozialdemokraten wollen eine Neuauflage des Kinderbonus von 2020 und Hilfen für Hartz-IV-Empfänger, die CSU verlangt eine Fortschreibung des verminderten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen in der Gastronomie. Das wird alles so beschlossen, wenn auch die Einmalzahlung pro Kind mit 150 Euro um die Hälfte niedriger ausfällt als im vergangenen Jahr. Auch jeder erwachsene Hartz-IV-Empfänger soll einmalig 150 Euro erhalten, um Zusatzkosten durch die Corona-Krise auszugleichen.

Laschet habe sich "prima eingefügt", lobt Unions-Fraktionschef Brinkhaus

Dass nach monatelanger Diskussion an diesem Abend auch der Verlustrücktrag für Firmen verdoppelt wird, was die Steuerlast für Unternehmer in den roten Zahlen vermindert, mag die CDU als Erfolg verbuchen. Aber am vehementesten hatte das schon seit Monaten die FDP gefordert. Fast könnte man meinen, die Liberalen säßen nun wieder ein bisschen mit am Tisch: Armin Laschet regiert nicht nur seit 2017 in Düsseldorf mit der FDP, man kann ihn von allen Teilnehmern des Koalitionsausschusses auch mit Fug und Recht als einzigen aufrechten Sympathisanten der Liberalen bezeichnen.

Hinterher, als einige der Beteiligten aus dem Kanzleramt ins sehr regnerische Berlin treten, verströmen die Koalitionäre große Zufriedenheit - offenbar hatten sie sich selbst nicht mehr viel zugetraut: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Beispiel zeigt sich "überrascht von der guten Atmosphäre". Das sei "nicht zwingend zu erwarten" gewesen, weil manche Äußerung in den vergangenen Tagen schon nach Wahlkampf geklungen habe. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagt, man sei sich in allen Punkten "erstaunlich einig" gewesen. Ralph Brinkhaus frohlockte sogar, die Koalition sei "bis zum Ende handlungsfähig", was bei einer noch verbleibenden Regierungszeit von mindestens acht Monaten eine bemerkenswert optimistische Prognose war.

Und all die Kanzlerkandidaten? Olaf Scholz muss als Finanzminister mal wieder das Geld aufbringen, mindestens siebeneinhalb Milliarden Euro, wie seine Parteivorsitzende Sakia Esken vorrechnet. Markus Söder sendet auf dem Heimweg gen München per Twitter gleich drei Nachrichten, die alle mit den Worten beginnen: "Gute Nachricht für ..." - und dann würdigt er nacheinander das Milliardenprogramm für die Kultur, die Hilfen für Familien und die Steuererleichterungen für die Unternehmen. Von Armin Laschet ist nichts zu hören - nur über ihn: Er habe sich "prima eingefügt", lobt Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Es sei fast so gewesen, als sei er schon immer dabei gewesen.

Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur ist an diesem Abend nicht gefallen. Ganz im Gegenteil ist in den nächsten Tagen aus Kreisen der Union gewiss viel darüber zu hören, wie gut "der Armin und der Markus" harmoniert hätten, während es in der SPD heißen dürfte, man habe bei den zwei Herren schon eine gewisse Konkurrenz gespürt. Die üblichen Spins nach solchen Treffen.

Vermutlich unabsichtlich hat Armin Laschet dem Rivalen Söder allerdings eine kleine Gemeinheit sogar als Geschenk mit nach Hause gegeben, zumindest wenn die Heine-Gesamtausgabe auch die Briefe des Dichters enthält. Der berichtete nämlich während eines Besuches in München in einem weiteren Brief an einen Freund über die bayerische Hauptstadt: "Über München wär viel zu schreiben. Kleingeisterey von der großartigsten Art."