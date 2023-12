Spät, aber immerhin: In das Verhältnis zwischen dem Grundgesetz-Staat und der katholischen Kirche ist in jüngerer Zeit erfreulich viel Bewegung gekommen. Noch 2005 hatte die vatikanische Bildungskongregation betonhart geschrieben, "dass die Kirche - bei aller Achtung der betroffenen Personen - jene nicht für das Priesterseminar und zu den heiligen Weihen zulassen kann, die Homosexualität praktizieren, tief sitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen. Die genannten Personen befinden sich nämlich in einer Situation, die in schwerwiegender Weise daran hindert, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen."

In diesem Jahr 2023 nun haben zumindest die deutschen Diözesanbischöfe den Weg freigemacht dafür, dass Mitarbeitende in ihren Pflegeheimen oder Kindergärten nicht mehr sofort gefeuert werden können, wenn sie sich als homosexuell outen und eine Lebenspartnerschaft eingehen. Das ist schon ein Fortschritt für die etwa 600 000 Mitarbeitenden beispielsweise der Caritas, fast ein "arbeitsrechtliches Happy End", wie der Jurist Thomas Schüller in seinem Buch "Unheilige Allianz" schreibt - nach Jahren der Gerichtsprozesse bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof.

"Bischöfliche Voyeure"

"Die Kirche hat diesen Menschen schweres Unrecht angetan und ihnen erhebliche seelische Verletzungen zugefügt", schreibt Schüller. Und er merkt kritisch an, dass leider die Deutsche Bischofskonferenz - das ist ein größerer Kreis als "nur" die kleine Gruppe der Diözesanbischöfe, die Sozialwerke leiten - sich weiterhin der Liberalisierung ihrer Sexualmoral entgegenstemme. "Bizarr" sei es, wie die Kirche deshalb nun widersprüchliche Signale sende. Bischöfe, die weiterhin "in die Betten" ihrer Mitarbeitenden blicken wollten: "Man kann sie bischöfliche Voyeure nennen."

Harsche Worte? Ja. Aber das Interessante ist: Thomas Schüller ist alles andere als ein Kirchenkritiker. Er ist, im Gegenteil, ein enthusiastischer Insider, ehemals leitender Kirchenrechtler der bischöflichen Behörde in Limburg, heute Professor für Kanonisches Recht an der Universität Münster. Er schreibt informativ und detailreich, und er hat freundliche Worte etwa für das "Betriebsklima" in kirchlichen Unternehmen, "das natürlich etwas von der Botschaft der Nächstenliebe ausstrahlt". Der Mann, der von 2005 bis 2022 Papst Benedikt XVI. war, heißt bei ihm "der deutsche Schöngeist Ratzinger". Das macht die Argumentation, mit der sich Schüller an seine Kirche wendet, umso beachtlicher - und dies zu einem ungewöhnlichen Buch.

Moralische Kategorien im Arbeitsrecht

Schon der Nestor der katholischen Soziallehre Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) hat das übermäßig strikte kirchliche Arbeitsrecht als unklug kritisiert. Es sei der ungute Versuch, in ein arbeitsrechtliches Vertragsverhältnis moralische Kategorien einzuschmuggeln, die dort nichts verloren hätten. Thomas Schüller geht nun weiter, indem er den Kirchen empfiehlt, vollständig auf die Ausnahmetatbestände und rechtlichen Privilegien zu verzichten, die sie bei der Schaffung des Grundgesetzes vor bald 75 Jahren für sich herausgehandelt hatten.

Detailansicht öffnen Thomas Schüller: Unheilige Allianz. Warum sich Staat und Kirche trennen müssen. Hanser-Verlag, München 2023. 208 Seiten, 22 Euro. E-Book: 16,99 Euro. (Foto: Hanser)

Es ist kein "verfassungsrechtliches Tabula rasa", für das er mit seinem Buch plädieren möchte, das den Untertitel trägt: "Warum sich Staat und Kirche trennen müssen". Aus der bislang in Deutschland "hinkenden Trennung" zwischen Staat und Kirche solle aber eine "wirkliche Trennung" werden, "die nicht ausschließt, dass Staat und Religionsgemeinschaften freiwillig kooperieren, wenn beide Seite es wollen". Das heißt: Schluss mit den Kirchensteuern, also damit, dass der Staat für die Kirchen Geld eintreibt. Schluss überhaupt mit einer staatlichen Besserstellung gegenüber muslimischen, jüdischen, buddhistischen Verbänden.

Die sozialen Einrichtungen bedürfen des Geldes kaum noch

Die Kirchen sollten sich von solchen hergebrachten Pfründen lösen und sich, wie es der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander genannt hat, "selbstlos machtlos verflüssigen" - weil sie nur auf diese Weise herauskommen könnten aus dem "schleichenden Sterbeprozess", meint Thomas Schüller, und hinein in eine neue Glaubwürdigkeit. Das wohl stärkste, verbleibende Argument etwa für die Kirchensteuer laute heute, dass damit soziale Einrichtungen am Leben gehalten würden. "Dies ewig gleiche Mantra nehmen offensichtlich viele Menschen den Kirchen weiterhin ab", schreibt Schüller.

Er hält dem aber entgegen, dass tatsächlich nur noch sehr geringe Zuschüsse aus der Kirchensteuer an Kindergärten oder andere Sozialeinrichtungen flössen, die sich in Wahrheit längst wirtschaftlich am Markt behaupteten. Freilich mit dem kleinen Unterschied, dass der Staat diesem Unternehmer namens Kirche noch Privilegien schenke wie das Recht, Streiks zu verbieten. Es grenze an "toxische Ignoranz", wenn man meine, dass sich die Kirchen damit dauerhaft bei der Bevölkerung beliebt machen und den Trend der Kirchenaustritte stoppen könnten.