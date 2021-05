An diesem Montag segnen katholische Seelsorger in ganz Deutschland homosexuelle Paare. Konservative Kritiker drohen mit Konsequenzen und rufen zum "Kampfrosenkranz" auf.

Von Annette Zoch, München

Die beiden Männer halten einander die ganze Zeit an den Händen. Aneinandergelehnt sitzen sie in der Kirchenbank, wiegen sich zum Takt der Musik. "Amor marinaro" singt die Altistin, ein Lied über eine Seefahrerliebe. Ganz im Zeichen der Liebe steht dieser Gottesdienst am Sonntagnachmittag in St. Benedikt im Münchner Westend. "Mein Gott liebt jeden Menschen" verkünden Plakate vor der Kirche. Drinnen bedeckt eine Regenbogenflagge den Altar, davor bilden Segenswünsche auf bunten Zetteln einen Regenbogen aus Papier.