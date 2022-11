Bald gehts looooos - aber: Mit der WM in Katar entfremdet sich das gut geölte Kickbusiness gerade von seinen eigenen Fans.

Vor-WM-Zeit ist Landeskunde-Zeit: In den neuen Büchern zum Emirat am Golf werden jedoch auch heikle politische Fragen diskutiert. Ein Überblick.

Von Moritz Baumstieger

Wenn kurz vor Schluss Entscheidendes passiert, wird es gerne hektisch - diese wenig überraschende Erkenntnis dürfte sowohl für Fußballspiele gelten als auch für Buchproduktionen. Für die Autoren, die im Hinblick auf die bald beginnende Fußball-WM in Katar monatelang Sachbücher konzipiert, recherchiert und geschrieben haben, datiert die überraschende Wende auf den 20. März 2022: Robert Habeck lässt sich in Doha mit geneigtem Haupt vor dem katarischen Handelsminister fotografieren. Lieber Gasgeschäfte mit einem nicht-demokratischen Staat mit Menschenrechtsproblemen als mit einem autoritären Staat, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, so formuliert es der deutsche Vizekanzler.