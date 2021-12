Von Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach

Am Ende kommt Olaf Scholz nicht an ihm vorbei. Prof. Dr. med. Dr. sc. Karl Lauterbach, Arzt, Epidemiologe, Gesundheitsökonom, Fischvegetarier, wird Bundesgesundheitsminister. Die Pandemie sei noch lange nicht vorbei, sagt der künftige Kanzler am Montag bei der Vorstellung seiner SPD-Minister im Willy-Brandt-Haus, und deshalb hätten sich "bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich kann - und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es!"