Interview von Bernd Kastner, Nicolas Richter und Annette Zoch

Erzbischof Kardinal Reinhard Marx empfängt im Palais Holnstein, seinem Amts- und Wohnsitz in der Münchner Innenstadt. Vorbei an einer Benedikt-Büste geht es in einen großen Besprechungsraum. Unter den Augen der Münchner Erzbischöfe, gemalt in Öl, darf man vorher die Mäntel ablegen. Vor knapp zwei Wochen hat die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl das Missbrauchsgutachten für die Erzdiözese veröffentlicht. Marx, 68, hatte es in Auftrag gegeben.