Münchner Sicherheitskonferenz:"Amerika kann sich nicht zurückziehen"

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den Verbündeten in Europa versichert, dass die Vereinigten Staaten weiter ihre Nato-Verpflichtungen erfüllen werden. Die in Artikel 5 des Nato-Vertrags festgeschriebene Beistandspflicht, wonach ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle angesehen werde, sei "eisern" und "heilig" für sie und US-Präsident Joe Biden, sagte Harris zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Den Namen Donald Trump muss sie in ihrer 20-minütigen Rede gar nicht aussprechen, denn alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, warum Harris diese Selbstverständlichkeit ausspricht.