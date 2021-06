US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin vereinbaren in Genf eine Rückkehr ihrer Botschafter. Doch in vielen Punkten, etwa beim Fall Nawalny, überwiegen die Differenzen.

Von Paul-Anton Krüger, Genf

US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben ihr erstes Gipfeltreffen übereinstimmend positiv bewertet. Putin nannte die Gespräche "sehr konstruktiv", Biden sprach von "guten und positiven" Verhandlungen. Die beiden Staatschef vereinbarten, ihre jeweiligen Botschafter wieder nach Washington und Moskau zu entsenden - ein Zeichen leichter Entspannung in den Beziehungen, die sich auf den tiefsten Punkt seit Ende des Kalten Krieges verschlechtert haben.

Tiefgreifende Differenzen in anderen Fragen, etwa Vorwürfe von Cyberattacken, konnten die Staatschefs offenkundig aber nicht überbrücken. Biden sagte, der Ton sei freundlich gewesen, er habe Putin aber auch klargemacht, in welchen Bereichen er nicht mit ihm übereinstimme. Es gebe keinen Ersatz dafür, eine solche Konversation von Angesicht zu Angesicht zu führen. Putin sagte, es habe in den Gesprächen keinerlei Feindseligkeit gegeben.

Die Präsidenten äußerten sich am Abend in Genf nach den Verhandlungen, die dreieinhalb Stunden dauerten, in getrennten Pressekonferenzen. Putin sagte, weder habe Biden eine Einladung ins Weiße Haus ausgesprochen noch er in den Kreml - für solche Besuche müssten die Bedingungen stimmen. Beide betonten aber, zwei Stunden miteinander gesprochen zu haben, was selten sei auf ihrer Ebene.

Beide Präsidenten sagten übereinstimmend, sie hätten vereinbart, unter Führung ihrer Außenministerien Regierungskonsultationen über die Frage der strategischen Stabilität zu führen. Russland und den USA komme wegen der Größe ihrer Nukleararsenale eine besondere Verantwortung zu, sagte Putin. Biden sagte, man habe im Detail nächste Schritte besprochen.

Beraten werden soll über mögliche Änderungen des New-Start-Vertrages, der Limits für strategische Atomwaffen und deren Trägersysteme enthält. Das könnte zu einer Folgevereinbarung für das letzte verbliebene Abkommen zur Begrenzung von Atomwaffen führen. Die Präsidenten hatten den Vertrag kurz nach Bidens Amtsantritt unverändert bis zum Jahr 2026 verlängert. Nun veröffentlichen sie eine kurze gemeinsame Erklärung zu diesem Tagesordnungspunkt.

Auch mit Blick auf einen möglichen Austausch von Gefangenen könnten "gewisse Kompromisse gefunden werden", kündigte Putin an. Die Außenministerien würden "in diese Richtung arbeiten".

Die Präsidenten sprachen auch über kontroverse Themen, etwa Menschenrechtsverletzungen, den Fall des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny oder Anschuldigungen der USA, dass russische Hacker versucht hätten, die Präsidentenwahl in den USA zu beeinflussen oder Regierungsinstitutionen auszuspähen. Biden sagte, die USA würden Menschrechte immer wieder aufbringen. Sollte Navalny in Haft sterben, werde das schwerwiegende Konsequenzen für Russland haben. Auch habe er Putin eine Liste mit Einrichtungen der kritischen Infrastruktur übergeben. Würden diese Ziel von Cyberattacken, werde es eine Reaktion der USA geben. Arbeitsgruppen von Experten sollen Gespräche über Cybersicherheit fortführen, kündigte Biden an.

Putin wies diese Vorwürfe pauschal zurück und verwies auf Menschenrechtsverletzungen der USA, wie Geheimgefängnisse der CIA. Die meisten Cyberattacken hätten ihren Ausgangspunkt in den USA. Washington habe Russland zum Gegner erklärt, das werfe die Frage auf, mit welchen Ziel Washington Organisationen in Russland unterstütze. Navalny habe gewusst, dass er verhaftet werden würde, wenn er heimkehre - und habe bewusst diesen Weg gewählt.

Gefragt nach der Lage in der Ukraine warf Putin der Regierung in Kiew vor, ihren Verpflichtungen aus dem von Deutschland und Frankreich vermittelten Minsker Abkommen nicht gerecht zu werden. Biden betonte die Bedeutung der territorialen Integrität und Souveränität des Landes für die USA

Die Staatschefs zogen sich zu Beginn ihres Treffens zu einem Gespräch zurück, an dem nur die beiden Außenminister Tony Blinken und Sergej Lawrow teilnahmen. Am späteren Nachmittag wurde der Kreis der Teilnehmer dann erweitert. Putin nannte Biden einen "sehr erfahrenen und ausgeglichenen Staatsmann", der sehr anders sei als sein Vorgänger Donald Trump. Sowohl der Kreml als auch das Weiße Haus hatten die Erwartungen an das Gipfeltreffen gedämpft - weitreichende Vereinbarungen galten daher als unwahrscheinlich.

Die EU stellt sich indes darauf ein, dass ihre Beziehungen zu Moskau sich noch weiter verschlechtern könnten. Ein weiterer Abwärtstrend sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario, sagte der Außenbeauftrage Josep Borrell bei der Vorstellung eines Berichts, der als Grundlage für Beratungen beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU nächste Woche dienen soll.

Die politischen Entscheidungen der russischen Regierung in den vergangenen Jahren seien Grund für die negative Entwicklung. Borrell schlug vor, die EU solle sich gegen Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen internationales Recht stellen. Die EU müsse sich zudem besser gegen Cyberangriffe und Desinformation wappnen, zugleich aber Russland etwa im Kampf gegen den Klimawandel oder den internationalen Terrorismus zur Zusammenarbeit bewegen.