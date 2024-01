Der Absprung ist ihr nun gelungen. Ihren Posten als Finanzministerin im seit der Wahl im November nur noch geschäftsführenden Kabinett von Mark Rutte hat sie gekündigt. Seit Montag arbeitet sie als UN-Beauftragte für den Wiederaufbau im Gazastreifen; mit einem Team soll sie vor allem Hilfslieferungen in das Gebiet erleichtern, koordinieren und überwachen. Die 62-Jährige ist hoch qualifiziert für diesen Job. Sie hat Arabistik studiert, einen Bachelor in Nahoststudien und einen Master in Internationale Beziehungen in Oxford erworben, war unter anderem für das Hilfswerk der UN für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) in Jerusalem tätig und für die Internationale Organisation für Migration in Genf. Auf einer dieser Stationen lernte sie ihren Mann Anis al-Qaq kennen, einen Zahnarzt, der in den 1990ern stellvertretender Gesundheitsminister der Palästinensischen Autonomiebehörde war.

In Den Haag begann Kaag, ihrem Profil entsprechend, als Ministerin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit. Zweimal übernahm sie kurzzeitig auch das Außenministerium, von dem sie erklärtermaßen immer geträumt hatte. Beim zweiten Mal musste sie vorzeitig abtreten, man warf ihr Versäumnisse bei der missglückten Evakuierung niederländischen Personals aus Kabul vor.

Im März 2021, inzwischen Spitzenkandidatin ihrer Partei, tanzte Kaag nach einem glänzenden Wahlergebnis auf dem Tisch, das wurde ein Bild des Jahres in den Niederlanden. Sie war ganz oben angekommen und machte kurz darauf den vielleicht größten Fehler ihrer Karriere: Als Mark Rutte wegen einer Lügenaffäre politisch in Not geriet, distanzierte sie sich zwar verbal von ihm ("hier trennen sich unsere Wege"), doch einen echten Bruch mochte sie nicht riskieren. Obwohl der Rechtsliberale eklatant gegen das von ihr propagierte Ideal einer neuen, ehrlichen, transparenten Regierungskultur verstoßen hatte, ließ sie sich nach äußerst mühsamen Verhandlungen auf eine Wiederholung des Vier-Parteien-Bündnisses unter Rutte ein, mit ihr als Finanzministerin und Vizepremier.

Aus Sorge um ihre Familie kündigte Kaag ihren Rückzug aus der Politik an

Dieses wachsweiche Vorgehen kostete sie und ihre Partei enorm viel Vertrauen bei den Wählern. Es lieferte auch keine stabile Basis für die neue Koalition, die im Juli vorigen Jahres am Streit über die Asylpolitik vorzeitig zerbrach. "Ziemlich schwierig" sei das gewesen, sagte Kaag jüngst im Rückblick. "Eigentlich waren wir beinahe schon müde und erschöpft, bevor wir mit dem neuen Kabinett begannen."

Bei der Neuwahl im November erhielt D66 die Quittung. Die Partei stürzte von 24 auf neun Mandate ab. Sigrid Kaag selbst hatte da längst ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Als Grund nannte sie "Sorge um das Wohlergehen meiner Familie". Sie hatte massenhaft Drohungen im Netz erhalten, einmal zog ein Fanatiker mit einer brennenden Fackel vor ihr Wohnhaus. Das wolle sie vor allem ihren vier Töchtern nicht mehr zumuten, sagte Kaag. Die Politikerin war eine Hassfigur rechter Kreise geworden. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat sie wiederholt als "Hexe" verunglimpft. Dass ausgerechnet dieser Mann nun auf dem Sprung ist, Ministerpräsident zu werden, kennzeichnet die neue Lage in den Niederlanden.