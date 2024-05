Wenn ein Mann für ein Kind die Vaterschaft anerkennt, ohne tatsächlich der Vater zu sein, womöglich weil er dafür Geld erhält oder die Mutter vor einer Abschiebung bewahren will, soll er konsequenter verfolgt werden können als bisher. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will mit einem neuen Gesetz sogenannte Scheinväter an missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen hindern. Wie viele solcher Fälle es in Deutschland gibt, ist allerdings unbekannt.