Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Im Herbst hatte der Deutsche Richterbund (DRB) mal wieder Alarm geschlagen. Land unter bei den Staatsanwaltschaften, die Zahl der offenen Ermittlungsverfahren erreicht dramatische Wasserstände. Ob in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Thüringen, im großen Baden-Württemberg oder im kleinen Saarland - überall ist der Aktenrückstand innerhalb von zwei Jahren um rund ein Drittel gewachsen; Hamburg meldete gar 57 Prozent. Bundesweit war die Zahl der neuen Fälle im Jahr 2022 auf dem Rekordwert von 5,2 Millionen angelangt. Die Anklagebehörden senden verzweifelte Überlastungsanzeigen an ihre Ministerien, der Richterbund ruft nach zusätzlichem Personal. Allein in Baden-Württemberg fehlten 160 Staatsanwälte.